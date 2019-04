Bild: EBS Universität für Wirtschaft und Recht Prof. Dr. Ronald Gleich ist Vorsitzender der Institutsleitung des Strascheg Institute for Innovation, Transformation & Entrepreneurship (SITE) der EBS Universität für Wirtschaft und Recht sowie Dekan der EBS Business School.

Gerade in Zeiten unsicherer Geschäftsumfelder sind Planung und Budgetierung für eine erfolgreiche Unternehmensführung unverzichtbar. Nur so können Unternehmen Entwicklungen vorhersehen und rechtzeitig auf Abweichungen reagieren. In diesem Fachseminar am 24. Juni erläutert Planungsexperte Ronald Gleich die 10 wichtigsten Erfolgsfaktoren. Die Teilnahme ist kostenlos.