Die digitale Transformation fordert neue Wege

19.06.2017 | Digital Leader Award 2017

Digitale Transformation - Ende Juni wird der Digital Leader Award vergeben.

Bild: Haufe Online Redaktion

Zum zweiten Mal in Folge wird am 29. Juni 2017 der Digital Leader Award vergeben. 90 Unternehmen aus verschiedensten Industriezweigen haben insgesamt 96 Projekte bei der Jury eingereicht. Digitale Transformation ist eines der zukunftsweisendsten Themen, auch in Deutschland. Die Vielzahl an Bewerbungen zeigt, dass die deutsche Wirtschaft die Chancen der digitalen Transformation und der damit einhergehenden Innovationen ergreifen will und bereit ist neue Wege zu beschreiten.

Unter den Teilnehmern sind alle Unternehmensgrößen vertreten. Nicht nur die großen Konzerne, deren Marken jeder kennt, sondern auch Mittelständler, kleine Unternehmen und Start-Ups sind dabei. Die eingereichten Konzepte konnten in sechs Kategorien unterteilt werden. Diese sind:

Create Impact

Shape Experience

Empower People

Invent Markets

Spark Collaboration

Digitize Society

Der Ideenvielfalt waren dabei keine Grenzen gesetzt. So wurden beispielsweise Projekte zu den Themen Entwicklung einer E-Government-Plattform, Strategien für mobiles Arbeiten und ein Baukasten zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen konstruiert.

Schirmherrin des Awards ist Brigitte Zypries, die amtierende Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. In der Jury sitzen fachkundige Personen aus Medien, Wirtschaft und Wissenschaft, die die besten Digitalisierungsprojekte küren werden. Entscheidungskriterien werden dabei sein:

Technologie

Agilität

Leadership und Innovationskultur

Customer Value und wirtschaftlicher Erfolg

Der Digital Leader Award kommt an

Die IDG Business Media und die Dimension Data haben den Digital Leader Award ins Leben gerufen. Zum ersten Mal wurde der Preis im Jahr 2016 verliehen. Hauptaspekt für die Initiierung des Preises war, die Wahrnehmung für das wichtige Thema Leadership im digitalen Zeitalter zu stärken und besonders engagierte Führungskräfte auszuzeichnen.

In diesem Jahr wird die Preisverleihung im Kongresszentrum AXICA in Berlin stattfinden. Auf der Homepage des Digital Leader Awards stehen weitere Informationen über die Jury, die Bewerbung und den Gala-Abend zur Verfügung.