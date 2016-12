Controlling-Vordenker Péter Horváth wird 75 Jahre

01.02.2012 | Controllerpraxis

Péter Horváth wird am 3. Februar 75 Jahre alt. Der emeritierte Universitätsprofessor und Unternehmensberater gilt als Mitbegründer des Controllings. Er genießt als Wissenschaftler wie als Berater national und international hohe Anerkennung.

Der Wissenschaftler

Als Wissenschaftler prägte Horváth das Controlling als Managementdisziplin und Teil des Führungssystems von Organisationen. Der 1937 im ungarischen Sopron geborene promovierte Wirtschaftsingenieur war von 1981 bis 2005 Inhaber des Lehrstuhls für Controlling und Allgemeine Betriebswirtschaftslehre der Universität Stuttgart. Daneben war er Gastprofessor in New York, Wien, São Paulo und Shanghai. Generationen von Studenten und mehr als 60 Doktoranden haben bei ihm gelernt. 1996 wurde er mit dem Baden-Württembergischen Landeslehrpreis ausgezeichnet. Als Anerkennung für seine wissenschaftlichen Verdienste haben ihm drei Universitäten die Ehrendoktorwürde verliehen. Das 1987 von ihm initiierte Stuttgarter Controller-Forum zählt zu den größten Fachveranstaltungen in Deutschland.

Der Bestseller-Autor

Péter Horváth hat mehr als 50 Bücher und weit über 400 Aufsätze veröffentlicht. Sein 1979 erstmals erschienenes Standardwerk „Controlling“ liegt mittlerweile in der 12. Auflage vor. Mit seinen Büchern sowie Übersetzungen amerikanischer Management-Vordenker hat er die Prozesskostenrechnung sowie die Balanced Scorecard in Deutschland populär gemacht. Außerdem ist er Mitbegründer und seit über 20 Jahren Mitherausgeber der Zeitschrift „Controlling“.

Der Unternehmensberater

Horváth ist seit vielen Jahren ein geschätzter Berater für das Topmanagement in Unternehmen und öffentlichen Organisationen. Die 1981 von ihm (mit)gegründete Managementberatung Horváth & Partners zählt mit über 400 Beschäftigten und einem Umsatz von zuletzt 80 Mio. Euro zu den bedeutenden Beratungshäusern im deutschsprachigen Raum und gilt als Nummer eins für Themen auf den Gebieten Unternehmenssteuerung und Controlling. Heute ist Péter Horváth Aufsichtsratsvorsitzender von Horváth & Partners sowie geschäftsführender Gesellschafter des gemeinnützigen Forschungsinstituts „International Performance Research Institute (IPRI)“

Auch im Internationalen Controller Verein (ICV) ist Horváth seit vielen Jahren aktiv. Derzeit leitet er gemeinsam mit Dr. Uwe Michel die Ideenwerkstatt des ICV.

Sponsor und Sportler

Der Privatmann Péter Horváth zeichnet sich durch sein wohltätiges kulturelles Engagement sowie durch seine bemerkenswerten sportlichen Leistungen aus. So nahm er im November 2011 bereits zum zwanzigsten Mal am New York Marathon teil. Mit seiner 2001 gegründeten Péter-Horváth-Stiftung fördert er begabte junge Wissenschaftler und Künstler. 2006 hat er den ungarischen Staatspreis „Pro Cultura Hungarica“ erhalten. Daneben engagiert er sich ehrenamtlich als Vorsitzender des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus Stuttgart und als Mitglied im Hochschulrat der Musikhochschule Stuttgart.