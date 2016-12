16.10.2013 | Controlling-Nachwuchspreis 2013 verliehen

Bilderserie: 3 Bilder Bild: Konzept und Bild / Cathrin Bach

Der Internationale Controller Verein (ICV) hat die Controlling-Nachwuchspreisträger 2013 gekürt. Der 1. Preis ging an Christopher Scheubel von der TU München, der 2. Preis an Tobias Zöller von der TU Darmstadt und der 3. Preis an Christine Meyer von der Uni Gießen.

Das Siegerthema: Lohnt sich Corporate Social Responsibility finanziell?

Der 1. Preis wurde für die Diplomarbeit von Christopher Scheubel, Technische Universität München, vergeben. Die Arbeit mit dem Titel „Corporate Social Responsibility and Financial Performance in the Automotive Industry – Do Social and Environmental Outperformers also outpace financially?“ geht der Frage nach, ob sich Maßnahmen der sozialen Verantwortung und der Nachhaltigkeit für Unternehmen auch finanziell lohnen. Die Jury erachtete es als besonders preiswürdig, dass sich die Arbeit mit einem relevanten und aktuellen Thema beschäftigt: der Bedeutung der Corporate Social Responsibility (CSR) für das Controlling. Sie leiste hier „einen grundlegenden Beitrag, denn wenn die CSR-Aktivitäten einen positiven Einfluss auf den finanziellen Unternehmenserfolg haben, müssen sie auch gesteuert und damit ‚controlled‘ werden“, heißt es in der Laudatio der Jury-Leiterin, Prof. Dr. Ute Vanini von der FH Kiel. Die Arbeit besteche neben ihrer sprachlichen Prägnanz durch ihr äußerst fundiertes Untersuchungsdesign und dessen wissenschaftlich saubere und ambitionierte Umsetzung. Dem Autor sei es gelungen, ein anspruchsvolles Thema klar und verständlich aufzubereiten und Implikationen für das Management abzuleiten.

Kein statistischer Zusammenhang erkennbar

Rein statistisch betrachtet konnte er keinen Zusammenhang zwischen CSR-Engagement und Unternehmenserfolg erkennen, stellte Christopher Scheubel in seiner Kurzpräsentation fest. Angesichts der zahlreichen Einflussfaktoren für Unternehmenserfolg (betrachtet wurden Kursentwicklung und Dividenden börsennotierter Automobilkonzerne). Dieses Ergebnis sorgte für Verwunderung bis hin zur Enttäuschung im Publikum. In der Diskussion wies Scheubel darauf hin, dass dieses Ergebnis – angesichts zahlreicher anderer Einflussfaktoren auf Börsenkurse – allerdings nicht bedeute, dass es eine solche Korrelation nicht gibt.

Platz 2 für Übersicht über Ansätze zum Carbon Accounting

Den 2. Preis erhielt Tobias Zöller von der TU Darmstadt für seine Arbeit „Kritische Analyse von Ansätzen des Carbon-Controlling“. Die Bachelorthesis hatte die Jury ausgewählt, weil Carbon Controlling ein noch relativ junges, aktuelles und wichtiges sowie komplexes Thema für die Controller-Community ist. Auf der Grundlage einer umfassenden internationalen Literaturauswertung gebe Zöller einen strukturierten und kritischen Überblick über die verschiedenen Ansätze des Carbon Controllings, so die Jury.

Den 3. Preis vergab der ICV an Christine Meyer von der Justus-Liebig-Universität Gießen. In ihrer Masterthesis „The effects of information presentation on the base-rate fallacy: An experimental approach“ befasst sich die Autorin mit der Fehleinschätzung von bedingten Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmter Ereignisse. Sie untersucht auf der Grundlage von Experimenten, wie unterschiedliche Berichtsformate in Form von Texten, Grafiken und Tabellen das Auftreten dieser Fehleinschätzungen beeinflussen. Jury-Leiterin Prof. Vanini betont, dass sich hieraus „wertvolle Implikationen für die Controller-Praxis für die Gestaltung von Berichten und die Darstellung von Informationen“ ergeben. „Neben der inhaltlichen Bedeutung ist auch die hohe wissenschaftliche Qualität der Arbeit besonders preiswürdig“, so die Jury-Leiterin.

Controlling für die Praxis weiterentwickeln

Der ICV hat den von Haufe und Haufe Akademie gesponserten Controlling-Nachwuchspreis zum 9. Mal im Rahmen der Fachtagung Controlling Innovation Berlin – CIB 2013 verliehen. Als führende europäische Vereinigung der Controlling-Praktiker verbreitet der ICV das Gedankengut des Controllings und entwickelt es für die Praxis weiter. „Dafür sind die Befruchtung mit neuen Ideen und die Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Ausbildungseinrichtungen nötig“, erläutert Prof. Dr. Ute Vanini die wesentlichen, mit der Idee des Controlling-Nachwuchspreises verbundenen Ziele. „Mit dem Preis möchten wir die Leistung junger Nachwuchskräfte, die bereits während ihres Studiums innovative wissenschaftliche Lösungen für praktische Probleme des Controllings entwickeln, anerkennen. Auch ihre Professorinnen und Professoren haben sich unsere Anerkennung verdient, weil sie den Praxisbezug in ihrer Lehre und Forschung pflegen und ihre Studierenden als Sparringspartner und Betreuer unterstützen. Für die Controller-Praxis ist es von großer Bedeutung, dass sich Studierende während ihrer Ausbildung nicht nur mit theoretischen Konzepten und Methoden, sondern auch mit deren praktischer Anwendung beschäftigen.“

