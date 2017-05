26.05.2017 | Gehälter im Controlling

Bilderserie: 3 Bilder Ergebnisse: WHU Gehaltsstudie des Controller Panels

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Gehälter von Controllern sind in den letzten Jahren stetig gestiegen und der Einstieg in das Controlling lohnt sich nach wie vor. Das hat die aktuelle Studie des WHU Controller Panels ergeben. Die Analyse differenziert nach Funktion, Unternehmensgröße, Branchen und erstmals auch nach Geschlecht.

Benchmarks nach Unternehmensgröße und Branche zeigen große Schwankungen

Im vergangenen Jahr lag die Höhe des Grundgehalts von Controlling-Fachkräften im Durchschnitt bei 74.600 Euro, Controller in leitenden Positionen verdienten 92.000 Euro und CFOs 110.000 Euro. Betrachtet man die Veränderungen im durchschnittlichen Jahreseinkommen über die letzten sechs Jahre, so zeigt sich ein Zuwachs, der je nach Position zwischen 7 und 11 % beträgt. Zur weiteren Einordnung dieser Durchschnittswerte dient der Blick auf die arbeitgeberbezogenen Faktoren wie Unternehmensgröße oder Branche. Ähnlich wie bei den vergangenen Untersuchungen verdeutlicht die Studie große Schwankungen der Grundgehälter:

Tab. 1: Durchschnittsgehälter nach Funktion und Unternehmensgröße Alle Werte in EUR kleine Unternehmen (Umsatz bis 50 Mio. EUR) mittlere Unternehmen (Umsatz zwischen 50 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR) große Firmen und Konzerne (Umsatz über 1 Mrd. EUR) Controlling-Fachkräfte 65.000 71.800 90.000 Leiter Controlling 67.000 94.300 108.000 CFO 103.000 109.100 165.000

Mit der Aufschlüsselung der Grundgehälter nach Branche bietet die Studie eine weitere Orientierung:

im produzierenden Gewerbe verdienen Controlling-Fachkräfte 77.800 Euro, Controlling-Leiter 95.500 Euro und CFOs 110.500 Euro

im Handel und in Dienstleistungsunternehmen sind es dagegen jeweils 71.300 Euro, 85.500 Euro und 113.200 Euro.

Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern ist insgesamt gering

Zum ersten Mal liefert das WHU Controller Panel in seiner Gehaltsstudie, n, auch Daten zur Gehaltsdifferenz zwischen Frauen und Männern. Die Auswertung basiert auf den Angaben der Studienteilnehmer zur eigenen Vergütung, die zu 18 % weiblich und 82 % männlich sind. Demnach erhalten Frauen in Leitungspositionen 5 bis 8 % weniger Grundgehalt als Männer, ihre Boni sind aber im Durchschnitt höher.

Berufseinsteiger werden in der Finanzbranche am besten bezahlt

Im Durchschnitt beträgt das Einstiegsgehalt im Controlling inklusive variabler Vergütungsbestandteile 46.400 Euro, das sind 8 % mehr als noch vor sechs Jahren. Nach zwei Jahren Berufserfahrung verdienen Young Professionals knapp 54.000 Euro, damit ist ihr Gehalt seit 2010 um 4 % gestiegen. Ausschlaggebend für die Höhe der Vergütung ist auch hier die Größe des Unternehmens. So zahlen große Unternehmen zwischen 10 und 13 Prozent mehr als kleine Unternehmen (vergleiche Abb. 1 in der Bilderserie). Doch nicht nur die Unternehmensgröße entscheidet über die Höhe des Gehalts, auch zwischen den verschiedenen Branchen gibt es große Unterschiede. So erhalten Berufseinsteiger in der Finanzbranche die höchsten Einstiegsgehälter (53.700 Euro). Gute Möglichkeiten bieten zudem Elektrotechnik (49.900 Euro) und Metallindustrie (47.700 Euro) (s. Abb. 2).

Im Durchschnitt arbeiten Controller 45 Stunden pro Woche

Interessante Einblicke in den Controllerberuf bieten zudem die Antworten der Teilnehmer auf die Frage, wie lange sie pro Woche arbeiten. Hier kann beobachtet werden, dass die durchschnittliche Wochenarbeitszeit seit 2011 kontinuierlich gesunken ist. Während die Befragten 2011 im Mittel noch 50 Stunden arbeiteten, waren es 2014 schon 47 Stunden und 2017 nur 45 Stunden (vergleiche Abb. 3). Ähnlich wie die Höhe der Vergütung hängt auch die Arbeitszeit der Controller stark mit der Unternehmensgröße zusammen. In großen Unternehmen arbeiten Controller mit durchschnittlich 47 Stunden zwei Stunden mehr als in kleinen Unternehmen. Zudem spielt die Position der Befragten eine wichtige Rolle: So arbeiten fast 60 % der CFOs über 50 Stunden pro Woche. Dies trifft aber nur auf 17 % der Controller auf ausführender Ebene zu.

Das WHU Controller Panel

Die vorliegende Studie stützt sich auf die Gehaltsdaten von 538 CFOs und Controllern. Die Studie wird seit 2010 jährlich erhoben. Mitglieder des WHU Controller Panels erhalten exklusiv detailliertere Ergebnisse für diese und weitere Studien, die Teilnahme ist kostenfrei. Das WHU Controller Panel wurde vor 10 Jahren in Kooperation mit dem ICV gegründet und bietet Benchmarks zu allen wichtigen Facetten des Controllings. Heute gehören dem Panel über 1.000 Mitglieder an.

