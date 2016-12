02.09.2016 | Controller Magazin

Bild: Verlag für ControllingWissen AG

Controller werden immer häufiger und intensiver mit strategischen Aufgaben konfrontiert. Einer der wichtigsten Gründe ist der Veränderungsdruck bei Geschäftsmodellen und Ablauforganisationen durch die Digitalisierung. In dem neuen Controller Magazin finden die Controller Konzepte, Praxisbeispiele und Kennzahlensysteme für die Erarbeitung und Umsetzung strategischer Neuausrichtungen.

Die Beiträge zum Titelthema Strategisches Controlling

In dem Beitrag "Strategisches Controlling als Teil des Sustainability Performance

Managements - auch für KMU" von Wilfried Lux und Sibylle Olbert-Bock werden Planung und Monitoring von Nachhaltigkeitsmaßnahmen vorgestellt. Anforderungen an das Strategische Controlling im Rahmen von Change-Projekten legen Stefan A. Duvvuri und Dieter Kellermann im Beitrag "Regionale Energieversorger im Transformationsprozess" dargelegt. Und im Beitrag "Strategiecontrolling" von Sven Schmidt und Malte Etzold geht es darum, die qualitativen Vorgaben aus Mission und Strategie und die quantitativen Ziele zu operationalisieren und damit im Verlauf kontrollier- und steuerbar zu gestalten.

Weitere Themen in dieser Ausgabe:

Portfoliogestaltung für industrielle Dienstleistungen

Ein erneutes Plädoyer für nicht-monetäre Steuerungsgrößen

Intellectual Property

Systemisches Controlling – Modethema oder Bereicherung?

Digital Leadership Readiness

Gamification im Controlling

Risikomanagement im Vergleich zwischen Österreich, Slowakei und Deutschland

Kundenanalyse und -gewinnung im Web mit Smart Analytics

Vorsicht Falle: Excel-Monster im Controlling

Die Planung einer Unternehmensexpansion

Erkenntnis fördern, Haltung gewinnen

Business Simulation als trojanisches Pferd

Einkaufserfolgstracking und -messung

Diesmal mit internationaler Ausgabe

Außerdem liegt der aktuellen CM-Ausgabe das Sonderheft „Controller Magazin Spezial: HURRY UP! - Controllers keep up with the accelerating pace of change.“ bei. Darin werden die Aktivitäten und Arbeitsergebnisse der internationalen Arbeitskreise des Internationalen Controller Vereins (ICV) beschrieben.

Thementafel liefert den kompletten Überblick

Mit der Thementafel erhalten Sie den kompletten Überblick über die mehr als 3.000 Beiträge der Controller-Magazin-Historie. Darin können Sie nach relevanten Beiträgen aus dem Controller Magazin-Archiv recherchieren und direkt online zugreifen. Die Thementafel können Sie im Excel-Format herunterladen.

