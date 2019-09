Controller Magazin Robotig process automation im controlling

Bild: Haufe Online Redaktion

Wie genau sich der digitale Wandel im Controlling auswirkt, kann niemand sicher vorhersagen. Natürlich kann es sein, dass „Roboter“ bestimmte Tätigkeiten im Controlling in Zukunft obsolet machen. Andererseits werden eine präzisere Planung, detailliertere Analysen und eine nennenswerte Zeitersparnis bei Routinearbeiten möglich werden, sodass sich die Controller in ihrer Rolle als Business Partner noch unentbehrlicher machen können. Dazu bieten die Beiträge in dieser Ausgabe zahlreiche Anregungen.