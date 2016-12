27.02.2015 | Führende Zeitschrift seit 1975

Das Controller Magazin feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat sogar sein Gründer Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle zur Feder gegriffen und diese 40 Jahre Revue passieren lassen. Neben einer Rückschau sind aber auch zahlreiche Forecasts zur Controllerarbeit in der Jubiläumsausgabe zu finden, die in diesen Tagen erscheint.

1975 erschien die sog. Null-Nummer des Controller Magazins - mit 30 Seiten Umfang in einer Auflage von 500 Exemplaren. Dann kamen die Ausgaben regelmäßig in jedem ungeraden Monat – also 6 Mal im Jahr. In den früheren Jahrgängen kam Herausgeber Deyhle auch als Autor öfter vor, um die Seiten des Magazins zu füllen. Das ist heute nicht mehr nötig - das Controller Magazin ist so attraktiv, dass die Autoren Schlange stehen und Monate auf die Veröffentlichung im "CM" warten.

Hand in Hand mit dem ICV

Seit seinem Bestehen ist das Controller Magazin zugleich Mitgliederzeitschrift des Internationalen Controller Vereins. Früher auf 3, heute auf 10 Seiten informiert der ICV über Aktivitäten und Arbeitsergebnisse seiner Arbeitskreise. Seit 2013 ist das CM zudem Mitgliederzeitschrift der Risk Management Association, die darin ebenfalls über ihre Tätigkeiten informiert.

Die aktuellen Themen im Überblick:

40 Jahre Controller Magazin

Ganzheitliches Performance Mangement erfordert ganzheitliches Controlling

Die Rolle des Controllers in der Digitalisierung

Wie bildet man einen Business Partner aus?

Industrie 4.0 - eine neue Herausforderung: Interview mit Dr. Gerhard Dauner

Industrie 4.0 im Fokus betriebswirtschaftlicher Forschung

Kennzahlen gegen Wirtschaftskriminalität

Moderne Wertorientierung

Rohstoffknappheit und -preisvolatilität als Herausforderung

Marktpreisrisiko-Management

Produktsterbezyklus

Innovationscontrolling in Deutschland

Vier Schritte zum erfolgreichen Outsourcing

Business Continuity Management

