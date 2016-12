02.05.2012 | Controller Magazin

Aufgrund der Umstellung der Haufe-Onlineportale können wir vorübergehend keine Dateien zum Download bereitstellen. Fordern Sie die Dateien zum CM-live-eService bei der Online-Redaktion per Mail an.

E-Mail-Service statt Download

Bisher haben wir begleitendes Informationsmaterial zu den Beiträgen im Controller Magazin, z. B. Excel-Dateien, im Rahmen des CM-live-eServices zum Download bereitgestellt. Auf unserem neuen Online-Portal ist dies vorübergehend nicht möglich.

Stattdessen können Sie die Dateien per E-Mail anfordern. Senden Sie einfach eine Mail an controlling@haufe.de und geben Sie in der Betreff-Zeile „Controller Magazin + Ausgabe (z. B. Heft 3/2012) „ ein.

Wir senden Ihnen die Dateien dann umgehend zu.

Dateien zu Heft 3/2012

Hier stehen Dateien zu folgenden Beiträgen bereit: