21.05.2012 | Controller Magazin

Bild: Haufe Online Redaktion

Im Zuge der Umstellung der Themenportale stehen verschiedene Services vorerst nicht zur Verfügung. Dazu zählt auch der Download-Bereich "CM live" zum Controller Magazin. Wenn Sie Interesse an Tools aus der Mai-Ausgabe des Controller Magazins haben, so senden Sie uns dazu eine E-Mail an controlling@haufe.de.

Anforderung von Arbeitshilfen übergangsweise per Mail

In den letzten Jahren haben wir zu jeder Ausgabe des Controller Magazins auf einer CM-live-Seite ergänzende Informationen sowie Arbeitshilfen zum Download bereitgestellt. Nach der Umstellung auf ein neues CMS-System ist dies vorübergehend nicht möglich. Ihre Alternative: Sie können die Arbeitshilfen per E-Mail bei uns anfordern.

Senden Sie eine Mail an controlling@haufe.de und geben Sie in der Betreff-Zeile "Controller Magazin + Ausgabe (z. B. Heft 3/2012)" an. Wir senden Ihnen die Arbeitshilfen dann so schnell wie möglich zu.

Dies gilt auch für die Arbeitshilfen aus älteren Ausgaben.

Dateien zu Heft 3/2012

Hier stehen Dateien zu folgenden Beiträgen bereit:

Mehr Transparenz im Jahresabschluss: Drei-Spalten-Bilanz (S. 38):

Ex Post-Analyse von Umsatz und Deckungsbeitrag (S. 75):

Dietmar Paschers Controllerrätsel (S. 92): Die Lösung

Sobald die Downloads wieder möglich sind, werden wir Sie entsprechend informieren.