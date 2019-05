Controller Magazin 3/2019: Prepare for your future

"Prepare for your Future" lautet der Titelbeitrag von den Gremien des Internationalen Controller Vereins. Darin formulieren Vorstand und Kuratorium ihre Ziele und Maßnahmen, die auch als Blaupause für die Aufgaben aller Controllingbereiche und Controllingspezialisten gesehen werden können.

"Prepare for your Future" lautet der Titelbeitrag von den Gremien des Internationalen Controller Vereins. Darin formulieren Vorstand und Kuratorium ihre Ziele und Maßnahmen, die auch als Blaupause für die Aufgaben aller Controllingbereiche und Controllingspezialisten gesehen werden können.

"Prepare for your Future" steht gleichzeitig für weitere Beiträge, die sich mit der Rolle der Controller in einer sich wandelnden Welt beschäftigen. Dazu zählen u. a. der Beitrag „Controlling neu denken!“ (S. 7 ff.), die Idee eines „Cognitive Financial Advisor“ (S. 26 ff.) sowie der Ausblick „Controlling und Accounting der nächsten Generation“ (S. 85 ff.)

Jetzt schon die Online-Ausgabe lesen

Die neue Printausgabe erscheint am 11. März 2019. Als Abonnent bzw. als Mitglied des Internationalen Controller Vereins (ICV), der Risk Management Association (RMA) oder des Bundesverbands der Ratinganalysten (BdRA) können Sie jetzt schon die Online-Ausgabe lesen.

Die Themen dieser Ausgabe

Prepare for your Future!

Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle wird 85!

Controlling neu denken!

Treiberbasierte Planung

Interview mit Prof. Dr. Dr. Stefan Vieweg zum Thema: Reicht ein mittleres Compliance-Niveau?

Rückblick auf Controlling-Pionier Prof. Dr. Elmar Mayer

Cognitive Financial Advisor

Risikoanalyse (II): Ein Leitfaden zur Risikoquantifizierung

Integrierte Risikomanagementsysteme

Risikomanagement für Kleinstunternehmen

Visualisierung von ABC-Analysen mit Pareto-Diagrammen in Excel

Kennzahlen im Cloudgeschäft

Interview mit Armin Rauch und Oliver K. D. Watz zum Thema: Spezialisieren und im Fokus beieinanderbleiben

Strategische Entscheidungsfindung in KMU

Gesundheit will controlled sein

Sale & Lease Back als strategischer Finanzierungsbaustein

Warum haben wir eine so komplizierte Kostenrechnung?

Digitalisierung im Personalentwicklungs-Controlling

Die Kunst, Verantwortung zu übernehmen

M&A-Prozessdesign

Smarte Prozesse, valide Zahlen und neue Erkenntnisse

Tools zum Download

In dieser Ausgabe gibt es Excel-Arbeitshilfen zu den Beiträgen "Risikomanagement für Kleinstunternehmen" von Grünbichler/Steiger/Prasser und "Visualisierung von ABC-Analysen mit Pareto-Diagrammen in Excel" von Daniel Unrein. Zum Download.

Thementafel jetzt mit über 3.333 Beiträgen

Mit der Thementafel erhalten Sie den kompletten Überblick über alle Beiträge der Controller-Magazin-Historie. Darin können Sie nach relevanten Beiträgen aus dem Controller Magazin-Archiv recherchieren und direkt online zugreifen. Die Thementafel können Sie im Excel-Format herunterladen und durchsuchen: Zum Download-Bereich