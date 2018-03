Bild: Haufe Online Redaktion

Diese berühmte Frage zur Zukunft des Controllings versucht der Vorstand des Internationalen Controller Vereins in dieser Ausgabe zu beantworten. In dem von Alfred Biel geführten Interview legt der ICV-Vorstand zudem dar, wie er die Zukunft des maßgeblichen Controller-Verbandes gestalten will und welche Zukunft er für die Entwicklung des Controller-Berufs erwartet.

Weitere Themen in dieser Ausgabe

Warum Controller über die Blockchain Bescheid wissen müssen

Macht Transfer-Pricing die ILV überflüssig?

Berichtsanforderungen aus dem Country-by-Country Reporting

Digitalisierung – sind Controller kleinerer Unternehmen dieses Mal im Vorteil?

Bias-Identifizierung bei Geschäftsentscheidungen

Das Controlling ist (fast) keine Männerdomäne!

Ein besseres BCG-Portfolio: Das Wertbeitragsportfolio

Verfügbarkeitsgarantien im Maschinen- und Anlagenbau

Integrierte Steuerung

Mit agilen Coaches agiler werden

Tipps für die digitale Betriebsprüfung

Tipps zur Stärkung der persönlichen Resilienz

Kalkulation von Personalkosten bei Selbstkostenpreisen

Quantifizierung von schwankungsbehafteten Sachverhalten im RM

Wie Unternehmen mit Humanized Big Data ihren Wettbewerbsvorteil sichern und erfolgreich ausbauen

Deckungsbeitragsrechnung im Einzelhandel

IT-Controlling als Motivationsfaktor

Personalmanagement im Mittelstand

