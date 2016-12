Controller gehen mit Selbstvertrauen und Optimismus ins neue Jahr

16.01.2014 | Konjunkturumfrage 2014

Bild: Comstock Images, a division of JupiterImages Corporation

Controller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bewerten die wirtschaftlichen Aussichten ihrer Unternehmen für 2014 deutlich besser als im Jahr zuvor. Das ergab eine Umfrage des Branchen-Newsletter „Controller’s e-News“ des Internationalen Controller Vereins (ICV).

Mehr als die Hälfte setzt auf Ergebnissteigerung

Noch vor einem Jahr rechneten lediglich 28 % der befragten Controller mit einem verbesserten Ergebnis, 2014 dagegen sind es 52 %. Auch die Zahl derer, die eine Verschlechterung befürchten ist von 28 auf 14 % gesunken. ICV-Geschäftsführer Conrad Günther wertet dies als „klares Zeichen, dass die Geschäfte gut laufen“.

Dass 2013 noch beinahe die Hälfte der Befragten keine Veränderung erwartete, sieht Günther darin begründet, „dass die begonnene positive Entwicklung den Teilnehmern kaum Spielraum zu noch besseren Ergebnissen gelassen hatte. Vor allem aber herrschte andererseits anhaltende große Unsicherheit angesichts der Euro-Krise“. Umso bemerkenswerter findet Günther die Tatsache, dass nun „Optimismus die Zurückhaltung des letzten Jahres klar überstrahlt“.

Fokus auf Volatilitätsmanagement sichert Flexibilität bei Konjunkturschwankungen

Ein wichtiger Faktor für diese positive Entwicklung ist das Thema Volatilität, dem sich das Controlling in den vergangenen Monaten intensiv zugewandt hat. Laut Günther führte diese intensive Beschäftigung dazu, „die Leistungs- und damit die Überlebensfähigkeit der Unternehmen nachhaltig zu sichern“. Aus diesen Gründen ist auch Volatilität zentrales Thema des 39. Congress der Controller am 19. Und 20. Mai 2014 in München.

Die Erwartungen der Controller im Jahresvergleich 2006 - 2014