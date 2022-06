Controller-Community trauert um Péter Horváth

Prof. Dr. Péter Horváth ist am 4. Juni im Alter von 85 Jahren verstorben. Das teilte die von ihm gegründete Unternehmensberatung Horváth mit. Péter Horváth zählt zu den Pionieren und großen Vordenkern des Controllings im deutschsprachigen Raum.

Erfolgreicher Berater und Unternehmer

Péter Horváth hat die Managementberatung Horváth 1981 mitgegründet, die mit über 1.000 Mitarbeitenden zu den größten Unternehmensberatungen in Deutschland zählt. Von 1989 bis 2001 war er Geschäftsführer der Unternehmensberatung und wechselte im Anschluss als Vorsitzender in den Aufsichtsrat, dem er bis Ende 2021 angehörte.

Wissenschaftlicher Pionier und Lehrer

1973 baute Péter Horváth an der TU Darmstadt den ersten Lehrstuhl für Controlling in Deutschland auf. Von 1981 bis 2003 lehrte Péter Horváth als Professor an der Universität Stuttgart, insgesamt 85 Doktoranden promovierten bei ihm. Er gilt als Begründer dieser wirtschaftswissenschaftlichen Disziplin im deutschsprachigen Raum, der es verstand, Forschung und Lehre mit der Unternehmenspraxis zu vereinen. Sein 1979 erschienenes Standardwerk „Controlling“ ist inzwischen in der 14. Auflage und in fünf Sprachen erschienen.

Im Internationalen Controller Verein engagierte er sich viele Jahre in der Ideenwerkstatt, die aktuelle Trendthemen im Controlling aufgriff und aus wissenschaftlicher wie praktischer Sicht analysierte.

Nachruf

Bild: Haufe Online Redaktion

(Péter Horváth mit Conrad Günther (l.) und Günther Lehmann auf dem Congress der Controller Anfang Mai 2022)

Das Controller Magazin-Team trauert um Péter Horváth. Seine Impulse für das Controlling in Wissenschaft und Praxis sind gar nicht hoch genug einzuschätzen. Diese hat er auch persönlich im Controller Magazin sowie in der Schriftenreihe „Der Controlling-Berater“ gesetzt. Als Autor, Interviewpartner oder auch als Mitherausgeber von „Controlling-Berater“-Bänden war er über viele Jahre aktiv. Und er war nicht nur fachlich exzellent, sondern hat auch als Mensch durch Offenheit, Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft beeindruckt. Ebenso ist seine Rolle als Lehrer und Mentor hervorzuheben: Von der von ihm gegründeten Unternehmensberatung gaben und geben viele weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Autoren, Referenten oder Herausgeber ihre Expertise an die Controller-Community in vielen Medienformen weiter.

Wir sind Péter Horváth für seine Unterstützung sehr dankbar und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Conrad Günther Günther Lehmann