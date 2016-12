Controller als Navigator durch die digitale Transformation

03.11.2016 | Controller Magazin

"Die erfolgreichsten Unternehmen des Jahres 2030 sind heute noch gar nicht gegründet!" So beschrieb ein Strategieexperte kürzlich die Folgen der Digitalisierung. Deswegen ist das Thema - wieder einmal - Titelthema im Controller Magazin. Denn für die Unternehmen von heute schließt sich die Frage an: Und was müssen wir ändern, damit wir dann auch noch da sind? Dieser Punkt sollte ganz oben auf jeder Controller-Agenda stehen.

Digitalisierung überall

Mit den Herausforderung für das Controlling befasst sich Prof. Jürgen Weber in seiner Kolumne. Peter Schentler und Hendrik Schlünsen beleuchten die Chancen, die sich durch die Digitalisierung im Einkauf ergeben und wie das Controlling hier unterstützen kann. WAN-Optimierung schließlich ist die Basis jeder Digitalisierung.

Weitere Themen in dieser Ausgabe:

Monetäre Bewertung von Stammdaten im Unternehmen

Integration von Risikomanagement und Controlling

Experten-Interview: Unternehmenssteuerung mit Kennzahlen – eine „Dauerbaustelle“?

Professionalisierung von Steuerung und Controlling

Reifegradmodelle und Entwicklungsstufen des Risikomanagements: ein Selbsttest

Wissensmanagement in KMU der Technologiebranche

Verbesserung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Unternehmen

Personalcontrolling als Reflexion

Accounting & Controlling: Es wächst zusammen, was zusammengehört

Management von Produkteinstellungen

PreisGeld – mehr als eine Recheneinheit

(Shared) Service Center

Kommunikations-Controlling

Prozesskostenrechnung in der Praxis

Jetzt schon die Online-Ausgabe lesen

Die neue Printausgabe erscheint am 8. November. Als Abonnent bzw. als Mitglied des Internationalen Controller Vereins (ICV) oder der Risk Management Association (RMA) können Sie jetzt schon die Online-Ausgabe lesen.

Thementafel liefert den kompletten Überblick

Mit der Thementafel erhalten Sie den kompletten Überblick über die mehr als 3.000 Beiträge der Controller-Magazin-Historie. Darin können Sie nach relevanten Beiträgen aus dem Controller Magazin-Archiv recherchieren und direkt online zugreifen. Die Thementafel können Sie im Excel-Format herunterladen.

Zum Download-Bereich