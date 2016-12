18.04.2013 | Congress der Controller

Seit 1975 ist das Controller Magazin die führende Orientierungshilfe im Controlling

Bild: Verlag für ControllingWissen AG

Der Congress der Controller am 22./23. April in München bringt wieder rund 500 Teilnehmer auf den aktuellen Stand der Controlling-Praxis. Damit bietet er die besten Voraussetzungen zum Networking in der Controller Community. Auch Controller Magazin und Haufe Gruppe sind vor Ort.

Beim Congress der Controller dürfen auch Controller Magazin und Haufe Gruppe nicht fehlen. Die enge Verbindung zum veranstaltenden Internationalen Controller Verein geht schließlich weit über das Controller Magazin aus dem Verlag für ControllingWissen (VCW) als Vereinszeitschrift hinaus. Deshalb sind VCW und Haufe seit Jahren gemeinsam als Aussteller auf dem CC vertreten.

In diesem Jahr steht dabei das Online-Archiv zum Controller Magazin im Fokus des Ausstellungsauftritts. Über 200 Ausgaben seit 1975 stehen seit Anfang des Jahres als pdf-Dateien und ePaper zur Verfügung. Daneben werden auch digitale Informationssysteme, Planungssoftware und die aktuellen Controlling-Bücher präsentiert.

Die Redaktionen von Controller Magazin, Controlling-Berater und dem Haufe-Controlling-Portal freuen sich auf viele Besuche auf dem Congress.

Zu den Web-Infos zum Congress der Controller