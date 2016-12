Campus for Controlling: Wer braucht in Zukunft noch Controller?

04.06.2013 | Veranstaltungsvorschau

Mit dem "Campus for Controlling" fördert das Institut für Management und Controlling (IMC) der WHU den Dialog zwischen Controllingpraxis und Controllingforschung. Die diesjährige Veranstaltung am 13. September in Vallendar steht unter dem Leitthema „Wer braucht in Zukunft noch Controller?“

Der 7. Campus for Controlling findet am 13. September unter dem Leitthema „Wer braucht in Zukunft noch Controller?“ an der WHU – Otto Beisheim School of Management statt. Neben Forschungsergebnissen aus der Wissenschaft werden Beispiele aus der Unternehmenspraxis präsentiert. Die Veranstaltung steht unter der Leitung von Prof. Dr. Utz Schäffer und Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber.

Die Agenda

Vom Erbsenzähler zum Business Partner und darüber

hinaus (Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber/Dr. Bernhard Günther/Mark Deinert)

Zukunftsthemen des Controllings (Dr. Lothar Burow/Prof. Dr. Utz Schäffer)

Podiumsdiskussion: „Verantwortung von Controllern: Von der Zahlenverantwortung über Mitverantwortung zur gleichberechtigten Verantwortung?” (Moderation: Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber)

Weitere Informationen finden Sie hier.

Termin und Ort

13. September 2013, 9:30 - 17:30 Uhr

IMC, Burgplatz 2, 56179 Vallendar

Die Tagungsgebühr beträgt 295,- Euro pro Person.

Veranstalter und Ansprechpartner

Institut für Management und Controlling (IMC), Burgplatz 2, 56179 Vallendar

Evelyn Busch

Tel: +49 261 6509 472

E-Mail: evelyn.busch@whu.edu