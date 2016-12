Campus for Controlling: Die Zukunft des Controllings

11.07.2012 | Veranstaltungshinweis

Der Campus for Controlling bringt Praxis und Wissenschaft zusammen.

Bild: Haufe Online Redaktion

Mit dem "Campus for Controlling" fördert das Institut für Management und Controlling (IMC) der WHU den Dialog zwischen Controllingpraxis und Controllingforschung. Die diesjährige Veranstaltung am 14. September in Vallendar steht unter dem Leitthema „Die Zukunft des Controllings“.

Der 6. Campus for Controlling findet am 14. September unter dem Leitthema „Die Zukunft des Controllings“ an der WHU – Otto Beisheim School of Management statt. Neben Forschungsergebnissen aus der Wissenschaft werden Beispiele aus der Unternehmenspraxis präsentiert. Die Veranstaltung steht unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber und Prof. Dr. Utz Schäffer.

Die Agenda

Controlling & IT (Prof. Jürgen Weber,WHU)

"Carbon Accounting" (Melanie Kreis, Executive Vice President Corporate Controlling und Stefan Freigang, Vice President Carbon Accounting & Controlling, Deutsche Post DHL)

„Social Media & Controlling“ (Prof. Dr. Martin Grothe, Geschäftsführer, Complexium GmbH)

„Controlling in Zahlen...“ (Prof. Jürgen Weber, WHU)

„Controlling & ethisches Verhalten“ (Jun.-Prof. Dr. Matthias Mahlendorf, WHU)

„Karrieren im und aus dem Controlling” (Mark Frese, CFO, METRO AG)

„Der Controller als Business-Partner“ (Podiumsdiskussion)

Termin und Ort

14. September 2012, 9.30 - 17.30 Uhr

IMC, Burgplatz 2, 56179 Vallendar

Die Tagungsgebühr beträgt 285 EUR.

Veranstalter und Ansprechpartner

Institut für Management und Controlling (IMC), Burgplatz 2, 56179 Vallendar

Evelyn Busch

Tel: +49 261 6509 472, Telefax: +49-(0)261-6509-479

E-Mail: evelyn.busch@whu.edu