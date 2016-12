07.01.2016 | Controller Magazin

Nach einigen Jahren der Ruhe fängt das Thema Outsourcing wieder an zu brodeln. Mögliche Ursachen gerade im IT-Bereich dürfte der Mega-Trend Digitalisierung sein, der neuen technologische Kompetenzen, z. B. bei Cloud und Mobile Computing, erfordert. Der Titelbeitrag in Ausgabe 1/2016 stellt die Controlling-Anforderungen an Business Process Outsourcing-Projekte vor und zeigt, wie Sie diesen begegnen können.

Weitere Themen in dieser Ausgabe:

Wechselwirkungen im Working Capital Management

Erfolgreiche Unternehmenssteuerung mit „Hoshin Kanri“?

Was ist eigentlich eine Fehlinvestition?

Internationale Investitionsprojekte richtig rechnen

Das BilRUG als Herausforderung für das Controlling

Accounting & Controlling: es wächst zusammen, was zusammen gehört!

Möglichkeiten der stochastischen Szenarioanalyse für die Unternehmensplanung

Aspekte des Vertriebscontrollings für IT-Dienstleister

Real-Time-Kalkulation von Herstellkosten unter Industrie 4.0

Einführung eines kennzahlenbasierten Management-Reportings

Prozesseffizienz und Kosteneinsparung im Purchase-to-Pay-Prozess

Controlling im eCommerce

Best Practice Beteiligungsmanagement

Moderne Wertorientierung

