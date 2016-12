Fazit: Controller können fachlich und persönlich profitieren

25.09.2014 | Top-Thema Big Data: Mehr Chancen als Risiken für Finance und Controlling

Es gibt also viele gute Gründe, warum IT, BI-Teams sowie Finance und Controlling voneinander profitieren und Big-Data-Initiativen entscheidend voranbringen können.

Wenn Controller das Potenzial von Big Data erkennen und proaktiv agieren, kann Big Data zugleich eine Chance für ihre eigene berufliche Entwicklung sein. Das Design des betriebswirtschaftlichen Datenmodells, die Strukturierung und Plausibilisierung größtenteils unstrukturierter, ungesicherter externer Daten (zum Beispiel aus Social Media) oder die Auswahl und der Einsatz von Analysemodellen (der Controller als Data Scientist) sind neue Aufgabengebiete, die ihrer Rolle in der Organisation stärken und aufwerten können.

