Jetzt noch schnell bewerben: Die Ausschreibung für den acquisa CRM Best Practice Award 2015 endet am 31. August 2015. Bewerben können sich Unternehmen mit ihren CRM-Projekten – egal ob B2B oder B2C. Die Verleihung findet am 10. November in Würzburg auf der neuen Veranstaltung CRM Summit von acquisa und BARC statt.Weiter