15.10.2014 | In eigener Sache

Bild: Haufe Online Redaktion

Viele Projekte zur Balanced Scorecard (BSC) wurden mit Begeisterung begonnen – und sind trotzdem im Sande verlaufen. Die Top-Experten Herwig Friedag und Walter Schmidt erklären in ihrem neuesten Buch, was bei der Strategieumsetzung mit der BSC Erfolge bringt und wie man Fehler vermeidet.

Das Buch ist die Quintessenz von mehr als 15 Jahren Arbeit an der Entwicklung von Strategien und deren Umsetzung mithilfe der Balanced Scorecard. Die Bestsellerautoren Friedag und Schmidt (mit „Balanced Scorecard – mehr als ein Kennzahlensystem“ 1999 unter den Top-100 bei Amazon) zeigen darin, welche Ansätze und Umsetzungswege sich bewährt haben und welche nicht. Nach ihrer Erfahrung kann eine Balanced Scorecard nur dann funktionieren, wenn sie 2 Bedingungen erfüllt:

Sie muss einfach sein – einfach in Wort und Bild; die Teilhabe der Menschen erfordert, dass sie verstehen, worum es geht und warum ihr Engagement sinnvoll ist. Sie muss konsequent geführt werden. Teilhabe braucht „dialogische Führung“ –d. h. wir suchen den Dialog, aber das Hauptwort ist „Führung“: Ziele und Aufgaben miteinander abstimmen, entscheiden und Verantwortung eindeutig regeln und TUN, was entschieden wurde.

Gliederung

Was Sie in diesem Buch erwartet BSC - konsequent einfach (Die Erfahrungen aus 15 Jahren Strategieentwicklung und –umsetzung) Der Macher macht es einfach (Der Weg eines Handwerksbetriebs zur mittelständischen Unternehmensgruppe) BSC - einfach konsequent: Konsequent dran bleiben (Der Übergang vom regionalen zum international agierenden Unternehmen) Innovation - Ideen einfach umsetzen (Der Turn-around in einem Technologieunternehmen) Mit Kennzahlen konsequent führen (In der Praxis genutzte BSC-Kennzahlen)

Die Autoren

Herwig R. Friedag ist Inhaber der Friedag Consult in Berlin. Dr. Friedag leitete fast 20 Jahre den Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit im Internationalen Controller Verein e.V. und war viele Jahre Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie an der Universität Rostock.

Dr. Walter Schmidt ist Inhaber der Unternehmensberatung ask – Dr. Walter Schmidt in Berlin. Er ist Mitglied des Vorstands im Internationalen Controller Verein e.V, war viele Jahre Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie an der Universität Rostock und ist Mitglied im Fachbeirat des Controlling-Beraters.