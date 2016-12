01.06.2016 | Balanced Scorecard

Bild: Herwig Friedag, Walter Schmidt

Mit rund 40.000 verkauften Exemplaren hat sich der Taschenguide „Balanced Scorecard“ zu einem Bestseller entwickelt. Jetzt liegt die lange erwartete englische Ausgabe vor.

Balanced Scorecard - the European Approach: Assistance for a succesful implementation

2003 erstmals erschienen, ist dieser Taschenguide das meistverkaufte deutsche Buch zum Thema Balanced Scorecard. Nachdem das Werk bereits in Polen, Finnland und Russland in Lizenzausgaben erschienen ist, liegt nun auch eine englische Ausgabe vor. Die Bestseller-Autoren Dr. Herwig R. Friedag und Dr. Walter Schmidt (u. a. Balanced Scorecard – mehr als ein Kennzahlensystem, My Balanced Scoarcard) geben diese Version im Eigenverlag heraus.

Die aktuellen deutschen Publikationen von Friedag/Schmidt, erschienen bei Haufe:

