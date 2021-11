Advertorial: Transparente operative Planung

Die Fähigkeit, schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren zu können, ist erfolgsentscheidend. Voraussetzung dafür ist ein echter Gamechanger: agile Unternehmensplanung.

Planung in Unternehmen gehört zu den anspruchs- und verantwortungsvollen Aufgaben. Und wird zunehmend komplexer durch schnelle Märkte, internationalen Konkurrenzdruck sowie durch sich ständig ändernde Strukturen. Ziele müssen unternehmensübergreifend und mit allen Abteilungen in Einklang gebracht werden und das geht nun mal nicht ohne eine professionelle Planung.

Bild: QVANTUM Eine Studie hat ergeben, dass die Anforderung an die Planung stark gestiegen sind. Die Anforderungen haben sich in den letzten Jahren enorm verändert. Es reicht nicht mehr aus, dass einzelne Abteilungen einen Mikro-Plan haben, der irgendwo und irgendwie niedergeschrieben ist und im schlimmsten Fall bis zum nächsten Bericht in der Dateiablage verschwindet. Die Planung von erfolgreichen Unternehmen ist übergreifend, agil und vor allem vernetzt, um ein Maximum an Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Erfolg zu erreichen.

International extrem erfolgreiche Unternehmen machen es vor und es gibt keinen Grund, weshalb mittelständische und kleine Unternehmen mit einer professionellen Planung nicht auch ihren Erfolg sicherstellen sollten. Die Voraussetzung dafür: das richtige Tool-Set.

Zu noch mehr Erfolg mit agiler Unternehmensplanung

Was also ist „agil“ und welche Rolle spielt Agilität im unternehmerischen Planungsprozess?

Die agile Unternehmensplanung ist grundsätzlich iterativ. Das bedeutet, dass ein Plan mehrfach je nach Bedarf weiterentwickelt und angepasst wird. Ziel ist es, Zeit in die Planung zum bestmöglichen Zeitpunkt zu investieren und sich leicht an Änderungen anzupassen, die während der Ausführung auftreten.

Bild: QVANTUM Ein agiler und erfolgsunterstützender Prozess integriert verschiedene Planungsszenarien.

Der Mehrwert einer agilen Unternehmensplanung wie von QVANTUM besteht darin, dass

alle Abteilungen und Instanzen auf eine gemeinsame Planungsbasis aufsetzen

zu jeder Zeit Echtzeitinformationen für alle Verantwortlichen auf jeder Ebene zur Verfügung stehen

ein dynamisches erfolgsorientiertes Management unterstützt wird

Planänderungen automatisch in den Plänen aller Abteilungen widergespiegelt sind

der Plan kein starres Gebilde ist, sondern jede Veränderung in kürzester Zeit abbilden kann

Im Unternehmen verteilte und unabhängige Insellösungen für die Planung, beispielsweise mit Excel, sind damit Schnee von gestern. Ein agiler und erfolgsunterstützender Planungsprozess integriert Entwicklung, Vertrieb, Produktion, Logistik, Personal und – besonders wichtig – das F&A (Finance und Accounting).

Direkt loslegen ohne IT-Projekt

Wie heißt es so schön? Wer jetzt nicht handelt, den bestraft das Leben. In diesem Zusammenhang werden Unternehmen vielleicht nicht vom Leben bestraft. Ohne eine agile Unternehmensplanung werden sie aber sicherlich vom Markt und vielleicht sogar von den eigenen frustrierten Mitarbeitern bestraft. Es gilt also, jetzt zu handeln und die richtigen Entscheidungen für die Unternehmensplanung zu treffen.

Und das beste: In nur fünf Schritten ist Implementierung der Unternehmensplanung aus der Cloud erledigt – ganz ohne IT-Projekt.

Wie Ihre agile Unternehmensplanung zum Gamechanger wird, erfahren Sie im brandneuen Whitepaper "Mit agiler Unternehmensplanung auf Erfolgskurs". Bild: QVANTUM QVANTUM lässt sich in fünf einfachen Schritten implementieren.