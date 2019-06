Eine funktionsübergreifende BI-Plattform hat Reporting und Steuerung der Supply-Chain-Funktion der Bayer AG bereits deutlich verbessert. Nun wird die data.one-Plattform auch für Advanced Analytics eingesetzt. In einer Pilotanwendung konnten Unterbrechungen der Supply Chain prognostiziert und so Lieferausfälle vermieden werden.

Vereinheitlichung von Systemen und Prozessen

In ihrem Vortrag zum Projekt „data.one“ zeigten Jörn Bieg (Head of Corporate Product Supply Controlling, Bayer AG) und Silja Salge (verantwortlich für den Bereich Strategy & Development im Corporate Product Supply Controlling, Bayer AG), wie eine integrierte Unternehmenssteuerung bei der Bayer AG implementiert worden ist. Zentrales Element dabei ist die funktionsübergreifende Plattform data.one, welche die Heterogenität der Applikationslandschaft innerhalb der Supply-Chain-Funktion beseitigen konnte. Dabei wurden die Applikationen nicht nur vereinheitlicht, sondern auch verbunden und über Funktionsbereiche hinweg vernetzt sowie mit externen Daten angereichert. Begleitet wurden die Schritte zur Harmonisierung und Transparenzverbesserung von steten Change-Management- und Kommunikationsmaßnahmen.

Durch die Vereinheitlichung von System und Prozessen wurde eine gemeinsame Steuerungsmethodik geschaffen, die Verbesserungen an vielerlei Stellen herbeiführte:

mehr Effizienz und Flexibilität in der Arbeit mit Daten und Reports,

Einsparung von Ressourcen durch den Wegfall manueller Validierungen,

eine verbesserte Qualität der Ergebnisse (u.a. durch den Wegfall der vorher notwendigen manuellen Validierungen) und

vereinfachte Prozesse der Kollaboration sowie Entscheidungsfindung.

All dies stellte eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu dem vorherigen, hauptsächlich deskriptiven Reporting dar.

Mit dem Aufbau der data.one-Plattform hat man bei der Bayer AG mittlerweile schon viel bewegt. Sowohl einfache als auch kompliziertere Analysen und Auswertungen (innerhalb von Analysis for Office als standardisiertem User-Interface) sind nun möglich und bilden die Grundlage für ein effizienteres Reporting und Unternehmenssteuerung. Speziell im Reporting ist das neue Online-Tool mit seiner „Guided Navigation“ und automatischen Abweichungsanalysen ein großer Schritt nach vorne.

Data.one soll Maßnahmen zur Gegensteuerung erlauben

Bayer schaffte mit dem Aufbau der data.one Plattform nicht nur die Basis für ein effizienteres Reporting, sondern auch die Basis für innovative Use-Cases der digitalen Unternehmenssteuerung. Neben vergleichsweise simplen, deskriptiven Anwendungsbeispielen sowie weiterführenden, prädiktiven Analysen dringt der Bayer-Konzern vermehrt in den Bereich der präskriptiven Analyse vor. Ein Pilotprojekt zur automatischen Verhinderung von Inventar-Leerständen ist gestartet, steckt aber noch in den Kinderschuhen.

Supply-Chain-Unterbrechungen auf Jahresfrist vorhersagen

Um die prädiktive Analyse bei Bayer zu veranschaulichen, beschrieb Silja Salge den Aufbau eines Algorithmus zur Vorhersage von Supply-Chain-Unterbrechungen. Zu den Herausforderungen der Planer auf Supply-Chain-Seite zählt u. a., dass Absatz- oder Produktionsplanungen noch in einem sehr deterministischen Planungskorsett arbeiteten, das oft mit den in der Realität auftretenden Supply-Chain-Unterbrechungen kollidierte. Ziel war es also, den Planern eine Art automatisiertes Risiko-Assessment zu liefern, das die Erfahrung und Intuition der Planer durch die Erkennung von Mustern in Vergangenheitsdaten ergänzen und teilweise auch ersetzen würde.

Zu diesem Zwecke entwickelte man ein Machine-Learning-Modell, das Wahrscheinlichkeiten von Fehlmengen auf Material- bzw. SKU-Ebene (Stock Keeping Unit, Lager-Registrier-Einheit) anhand von Vergangenheitsdaten entlang der gesamten Supply-Chain bis zu einem Jahr im Voraus vorhersagen kann. Unterteilt wird dieser Zeitraum zum einen in

die „Kommunikationsperiode“ (Monate eins bis sechs in der Zukunft), in der die aufkommenden Unterbrechungen aufgrund der Kurzfristigkeit nur noch den richtigen konzerninternen Ansprechpartnern kommuniziert sowie letzte korrigierende Maßnahmen („Bottleneck-Management“) ergriffen werden können.

die „Handlungsperiode“ (Monate sieben bis zwölf in der Zukunft), in der der Planer noch geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen kann.

Im Rahmen eines sechswöchigen Proof of Concepts wurde das Modell überprüft. Anschließend wurde es am Standort Grenzach in einem doppelt so langen „Field-Test“ einem ersten Praxistest unterworfen und zusammen mit den Planern weiterentwickelt. Dabei wurde auch analysiert, wie die Ergebnisse in konkrete Handlungen übersetzt werden können. Mit den Erkenntnissen dieser beiden Phasen wurde dann die Skalierbarkeit des Modells durch die Inbezugnahme von konzernweiten Daten der data.one-Plattform angegangen.

80 % der potenziell verlorenen Umsätze gerettet

Das ausgewählte Vorhersagemodell, ein Gradient Boosting Algorithmus basierend auf Decision Trees, lieferte schließlich eine verlässlich hohe Vorhersagegenauigkeit von über 70%, was bis zu 80% der potenziell verlorenen Umsätze entspricht. Die Ergebnisse des Modells wurden zunächst für die Anwender mithilfe von Excel-Visualisierungen aufbereitet, die wiederum in Standard-Dashboards übersetzt werden. Detailliert werden dabei die Treiber für die Ausfallrisiken auf SKU-Ebene dargestellt, die in individuellen Deep-Dives auch über die Zeitverläufe hinweg eingesehen werden können.

Wie die Simplifizierung der Visualisierung für die Führung des Betrachters durch die Ergebnisse hergestellt werden könnte, war gleichzeitig auch ein notwendiges Learning, so Frau Salge. Weitere Learnings waren beispielsweise die Notwendigkeit von Ressourceninvestition in das Thema Data Engineering, das auch dadurch erreicht wurde, dass jeweils ein Data Engineer mit einem Data Scientist zusammenarbeitete sowie das notwendige stete Überprüfen von Ergebnissen mit Input von der Business-Seite. Zum Abschluss betonten die Vortragenden, dass Bayer durch die langjährigen Investitionen in die data.one-Plattform nun in der Lage ist, Anwendungen, die im Kleinen funktionieren, hochzuskalieren und auszurollen und wie stark die Unternehmenssteuerung davon profitiert hat.