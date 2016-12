In Zeiten von Mietpreisbremse und Wohnungsengpässen in Metropolstädten wird es immer schwieriger, angemessenen Wohnraum zu finden. Wer seine Chancen bei der Suche erhöhen will, liefert bereits bei der ersten Kontaktaufnahme zum Vermieter oder Makler entsprechende Informationen wie Schufa-Auskunft und Gehaltsnachweise. Das ist die Idee der App-Entwickler von ImmoApply.Weiter