Um diese Änderungen geht es beim Beschäftigtendatenschutz

Auftragsdatenverarbeitung in sicheren Drittstaaten (z. B. für Cloud Computing): Die Regeln zur Auftragsdatenverarbeitung können auch dann angewendet werden, wenn der Auftragnehmer in einem Land sitzt, das von der EU-Kommission als „sicherer Drittstaat“ anerkannt ist (beispielsweise in den USA im Rahmen von „Safe Harbor“ oder in der Schweiz). Diese Regelung kann sich sowohl auf eine Konzerngesellschaft als auch auf Cloud-Computing-Anbieter beziehen.