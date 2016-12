Im Streit um die Herausgabe von Nutzerdaten an US-Behörden hat der Softwarekonzern Microsoft einen juristischen Erfolg erringen können. Ein Berufungsgericht urteilte jetzt, dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, Daten an US-Behörden weiterzugeben, wenn diese ausschließlich auf Servern in Drittländern gespeichert sind.Weiter