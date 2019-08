Zahl der gemeldeten Datenpannen stieg nach DSGVO-Start stark an

Seitdem die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in nationales Recht umgesetzt wurde, ist die Zahl der gemeldeten Pannen beim Umgang mit personenbezogenen Daten stark angestiegen. Wie jetzt der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg verzehnfachte sich dort die Zahl der Meldungen seit dem Mai 2018.

Die Meldepflicht für Pannen beim Umgang mit personenbezogenen Daten gehört zu den zentralen Vorgaben in der europäischen Datenschutzgrundverordnung und ist dort in Artikel 33 geregelt (Wann muss man eine Datenpanne melden?).

Seit dem Wirksamwerden der DSGVO im Mai letzten Jahres hat sich daher auch die Zahl der Meldungen derartiger Datenpannen bei den zuständigen Behörden auch drastisch erhöht.

Wie der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg (LfDI) berichtet, vergeht mittlerweile kaum noch ein Tag, an dem nicht mindestens eine derartige Meldung eingeht.

Das Spektrum der Meldungen reicht dabei von erfolgreichen Angriffen mit Verschlüsselungstrojanern bis zum Fehlversand von Arztberichten.

In der Rangliste der am häufigsten gemeldeten Datenpannen rangiert der

Ebenfalls noch recht häufig gemeldet wurden der Versand von E-Mails mit offenem Adressverteiler, der Verlust von Datenträgern und als weiteres Überbleibsel aus der analogen Welt der Fehlversand von Faxen.

Besonders besorgt zeigt sich der LfDI über die hohe Anzahl von Datenpannen in Arztpraxen. Hier wurden besonders häufig Angriffe durch Ransomware bzw. Verschlüsselungstrojaner gemeldet, daneben kam es aber auch zu einer hohen Zahl von Fehlversendungen, etwa von so sensiblen Daten wie Patientenberichten oder Röntgenbildern. Bei Datenpannen mit Gesundheitsdaten müssen aufgrund der hohen Sensibilität dieser Informationen nicht nur die Behörden, sondern regelmäßig auch die Betroffenen informiert werden.

Der Landesbeauftragte Dr. Stefan Brink, hält angesichts der extrem sensiblen und schützenswerten personenbezogenen Daten im Gesundheitswesen einen gewissenhaften und korrekten Umgang mit diesen Informationen für besonders wichtig → Neue Datenschutzregeln im Gesundheitswesen.

„Technische und organisatorische Maßnahmen wie Datensicherung, Verschlüsselung, Schulung und Sensibilisierung der MitarbeiterInnen sind - wie in allen Bereichen, in denen mit personenbezogenen Daten umgegangen wird - in unbedingtes Muss!“