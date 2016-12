08.10.2014 | Gesetzesentwurf der Bundesregierung

Wer beim Finanzamt eine Selbstanzeige abgibt, sollte wissen wie

Die Bundesregierung will die Regelungen der strafbefreienden Selbstanzeige verschärfen. Wie, erfahren Sie in unserem Top-Thema.

Die Bundesregierung hat den Entwurf des "Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung" am 24.9.2014 beschlossen. Dieser enthält Abweichungen gegenüber dem vorangegangenen Referentenentwurf. In unserem Top-Thema "Gesetzentwurf zur Verschärfung der Selbstanzeige nach § 371 AO" lesen Sie, was sich ändern wird.