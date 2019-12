Späte Umsetzung der ARUG II zur Deckelung von Vorstandsgehältern

Aktionäre sollen bei Vorstandsgehältern mitgestalten. Die umkämpfte Umsetzung der ARUG II tritt voraussichtlich zum 1.1.2020 in Kraft. Die Vergütung von Vorstandsmitgliedern ist einer der Hauptpunkte des Gesetzesentwurfs. Offenbar wurde nun eine Einigung erzielt, die eine Deckelung der Einkünfte zum Inhalt hat. Die Umsetzung der EU-Richtlinie war für Mitte 2019 vorgesehen und erfolgt verspätet.

Die ARUG II, die eigentlich schon zum 10.06.2019 in deutsches Recht hätte umgesetzt werden sollen, verfolgt vier Hauptziele:

Ein streitiger Punkt, auf den sich die Koalition lange nicht einigen konnte und die die Umsetzung verzögerte, waren die Managergehälter. Die am 20.5.2017 veröffentlichte Richtlinie (EU) 2017/828 und der deutsche Gesetzesentwurf der Bundesregierung (Drucksache 19/9739) sehen die stärkere Einbeziehung und ein größeres Mitspracherecht der Aktionäre bei der Vergütung der Mitglieder der Unternehmensleitung vor (Art. 9a, 9b 2. ARRL, § 87 a AktG-E) → Mehr Mitbestimmungsrechte für Aktionäre und höherer Informationsfluss in börsennotierten Unternehmen.

Zur Höhe der Gehälter und konkret zu einer Deckelung geben die Richtlinie und der Regierungsentwurf nichts vor. Allen voran der Gewerkschaftsbund hat jedoch für Deutschland gefordert, dass exorbitante Vorstandsvergütungen künftig nachhaltig verhindert werden müssten. Bislang dient der „Deutsche Corporate Governance Kodex“ (DCGK) → Corporate Governance Kodex wird reformiert als Orientierungspunkt u.a. für Managervergütungen. Das allerdings ist freiwillig.

Nach der nun erzielten Einigung soll der Aufsichtsrat dazu verpflichtet werden,

Die Hauptversammlung, die ein Votum über das vorgelegte Vergütungssystem abgibt und über den Vergütungsbericht abstimmt,

Der Aufsichtsrat ist u.a. mit Arbeitnehmervertretern besetzt. Diese werden ein Auge darauf haben, dass die Vergütungsstruktur der oberen Ebenen im Verhältnis zur gesamten Belegschaft insgesamt einigermaßen stimmig ist. Dementsprechend werden sie ihre Stimmen für einen Deckel der Management-Gehälter an angemessener Stelle einsetzen.

Die EU gab „die Förderung und langfristige Mitwirkung der Aktionäre“ mit der Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EG vor. Bis zum 10. Juni 2019 hatten die Mitgliedsstaaten Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Deutschland, bei der Umsetzung gerne mal im Rückstand, hatte einen frühen Entwurf für das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) zu entsprechenden Änderung insbesondere des Aktiengesetzes vorgelegt, verspätete sich aber wiederum.

(ARUG II – Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrichtlinie, Drucksache 19/9739).

Ein Schwerpunkt der neuen DCGK-Regelung aus 2019 besteht in den Empfehlungen zur Vorstandsvergütung. Die Vergütung der Vorstände von Aktiengesellschaften bestehen regelmäßig aus fixen und variablen Elementen. Die Empfehlungen betreffen sowohl die Höhe als auch die Struktur der Vergütung.

Last not least: Die Höhe der Vergütung soll dabei so ausgerichtet sein, dass sie der Belegschaft vermittelbar und für die Öffentlichkeit erklärbar ist.