Schadensersatz wegen Verstöße gegen Art. 15 DSGVO

Das Arbeitsgericht Duisburg hat einem Beschäftigten einen Schadensersatz in Höhe von insgesamt 10.000 EUR zugesprochen. Sein Arbeitgeber hatte verspätet und unvollständig auf dessen Verlangen nach Datenauskunft reagiert.

Wegen inhaltlicher Verstöße gegen Art. 15 DSGVO wurde dieser zu 5.000 EUR und wegen einer vorsätzlich verspäteten Auskunft zu weiteren 5.000 EUR Schadensersatz verurteilt.

Nach einer in seinen Augen unvollständigen Datenauskunft hatte ein Beschäftigter seinen Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht (ArbG) Duisburg zur Zahlung eines Schmerzensgelds von 2.000 EUR verklagt. Der Beschäftigte hatte es aber dem Gericht überlassen, den Arbeitsgeber auf Zahlung einer höheren Summe zu verpflichten. Nach Prüfung des Sachverhalts hat das Arbeitsgericht den Arbeitsgeber schließlich zur Zahlung eines Schadensersatzes in Höhe einer Gesamtsumme von 10.000 EUR verurteilt.

Arbeitgeber erteilt unvollständige Datenauskunft und reagiert dann nicht mehr

Der Beschäftige hatte 2020 und im vergangenen Jahr von seinem Arbeitgeber nach Art. 15 DSGVO von seinem Recht auf Datenauskunft Gebrauch gemacht. 2020 erfolgte die Datenauskunft prompt und im angemessenen Umfang. 2022 reagierte der Arbeitgeber jedoch innerhalb von 2 Wochen nicht auf die Auskunftsanfrage des Beschäftigten und legte diesem erst knapp vor Ablauf der Monatsfrist eine Kopie der Daten vor. Diese war nach Auffassung des Beschäftigten aber unvollständig, weil Angaben zur Speicherdauer und zu den Empfängern der Daten fehlten. Er forderte die fehlenden Angaben ein. Der Arbeitsgeber teilte ihm daraufhin mit, dass ihn die Empfängerangaben nicht zu interessieren hätten, lieferte aber unwillig zusätzliche Angaben zur Speicherdauer der persönlichen Daten des Beschäftigten nach. Der Beschäftigte war damit weiter unzufrieden und forderte von seinem Arbeitgeber die Vervollständigung der Daten sowie die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 2.000 EUR ein. Da der Arbeitgeber auf diese Forderungen nicht reagierte, landete der Fall schließlich vor dem ArbG Duisburg (Az. 3 Ca 44/23).

Datenauskunft muss so umfassend und konkret wie möglich erfolgen

Das ArbG Duisburg schloss sich den Auffassungen des Beschäftigten an.

In Bezug auf die Angabe der Empfänger der Daten stellte es ausdrücklich fest, dass in der Datenauskunft die konkreten Empfänger zu benennen seien. Im vorliegenden Fall waren diese dem Arbeitgeber durchaus bekannt, sodass er sich nicht auf die Angabe der Kategorien von Empfängern hätte beschränken dürfen. Dies deckt sich mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urt. v. 12.01.2023, C-154/21). Das ArbG sah in der bloßen Kategorienangabe einen inhaltlichen Verstoß gegen Art. 15 DSGVO.

Außerdem hatte es der Arbeitgeber versäumt, dem Beschäftigten die konkrete Speicherdauer seiner Daten mitzuteilen. Seine Hinweise auf die Erfüllung von Löschpflichten und die Angabe der Fristen der allgemeinen gesetzlichen Löschpflichten ließ das Gericht nicht als Angaben zu Speicherdauer gelten. Die konkreten Angaben zum Beginn und Ende der jeweiligen Speicherdauer hätte der Arbeitsgeber ohne übermäßigen Aufwand berechnen und mitteilen können.

Schadensersatz wegen Datenkontrollverlust und verspäteter Datenauskunft

Den Schmerzensgeldanspruch begründet das ArbG Duisburg mit einem Verweis auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG, 26.08.2021, Az. 8 AZR 253/20,). Dies sieht bereits in der Verletzung der DSVGO die Begründung für einen auszugleichenden, immateriellen Schaden. Der EuGH fordert dagegen in einem neueren Urteil für einen Schmerzensgeldanspruch einen Verstoß gegen die DSVGO, der kausal zu einem nachweislichen Schaden führt (EuGH, Urt. v. 04.05.2023, Az. C-300/21,). Unabhängig von diesen beiden Rechtsauffassungen sieht das ArbG Duisburg jedoch den Schaden im bestehenden Kontrollverlust des Beschäftigten wegen der unzureichenden und dazu verspäteten Auskunft des Arbeitsgebers.

Schadensersatz abhängig von Dauer des Verstoßes und Unwilligkeit des Arbeitgebers

Dass der Schadensersatz im vorliegenden Fall mit 10.000 EUR recht hoch ausgefällt, begründet das ArbG damit, dass der Verstoß gegen die DSGVO einige Monate anhielt und der Arbeitsgeber über eine hohe Finanzkraft verfügt. Ausschlaggebend für die Höhe der Zahlung sei aber das unkooperative und bewusst intransparente Verhalten des Arbeitgebers gewesen, der die Anfrage auf Datenauskunft gewollt verspätet und unzureichend beantwortet habe.





