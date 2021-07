Reform des GwG - Transparenzregister wird Vollregister

Der Deutsche Bundestag hat die erwartete Umstellung des Transparenzregisters zu einem Vollregister beschlossen. Daher müssen ab dem 1.8.2021 alle transparenzregisterpflichtigen Einheiten, die bisher von den Mitteilungsfiktionen profitiert haben, aktiv eine Eintragung vornehmen. Zudem gibt es zusätzliche Eintragungspflichten für ausländische Gesellschaften bei Geschäften mit Grundbesitzbezug.

Wesentlicher Inhalt der Reform des Geldwäschegesetzes (GwG) ist die Umstellung des Transparenzregisters in ein Vollregister mit Wirkung zum 1.8.2021. Diese Umstellung ist notwendig, damit die geplante Verknüpfung der Transparenzregister auf europäischer Ebene funktionieren kann.

Bisher ist das 2017 eingeführte Transparenzregister ein Auffangregister, bei dem die Eintragung in vielen Fällen fingiert wird. Diese Eintragungsfiktion funktioniert so: Gesellschaften müssen keine Meldung zum Transparenzregister vorzunehmen, wenn sich die in das Transparenzregister einzutragenden Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten anderen öffentlichen Registern (z. B. Handelsregister, Vereinsregister) entnehmen lassen.

Entsprechend erfolgt die Umstellung rechtstechnisch recht simpel durch die Streichung der bisher in § 20 Abs. 2 GwG enthaltenen Mitteilungsfiktionen.

Wen betrifft es (nicht)?

Eintragungspflichtig in das Transparenzregister sind alle juristischen Personen des Privatrechts und alle eingetragenen Personengesellschaften. Also alle Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH und Unternehmergesellschaft), jede Aktiengesellschaft, jede eingetragene Genossenschaft, aber auch jede offene Handelsgesellschaft, jede Kommanditgesellschaft, jede Partnerschaftsgesellschaft und auch jeder eingetragene bzw. konzessionierte (wirtschaftliche) Vereine. Nicht betroffen ist die weit verbreitete Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), da diese keine eingetragene Personengesellschaft ist.

Für eingetragene Vereine hat der Gesetzgeber zwar in letzter Minute „zur Stärkung des Ehrenamtes und Verringerung der bürokratischen Belastung für Vereine“ noch aufgenommen, dass der Bundesanzeiger Verlag für jeden eingetragenen Verein eine Eintragung in das Transparenzregister vornimmt.

Vereine aufgepasst

Allerdings legt der Bundesanzeiger Verlag bei diesen Eintragungen gem. § 20a GwG (neu) zugrunde, dass es keine tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten an dem Verein gibt sowie alle Vorstände ihren Wohnsitz in Deutschland und nur die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Trifft nur einer dieser Punkte nicht zu, besteht für den jeweiligen Verein eine eigene Eintragungspflicht.

GmbH als Hauptbetroffener?

Besonders betroffen von der Umstellung in ein Vollregister sind die Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Grund hierfür ist, dass bei ihnen aufgrund der Pflichteintragungen im Handelsregister zu den Beteiligungsverhältnissen sowie den persönlichen Daten der Geschäftsführer*innen bisher in einer Vielzahl der Fälle keine Meldung zum Transparenzregister notwendig ist.

Eintragungspflicht auch für börsennotierte Aktiengesellschaften

Eintragungen vornehmen müssen ab dem 1.8.2021 erstmals auch börsennotierte Aktiengesellschaften. Deren Privilegierung beschränkt sich zukünftig darauf, dass die Regelvermutung aus § 3 Abs. 2 GwG, wer wirtschaftlich Berechtigter ist, nicht anwendbar ist.

Erweiterung bei Grundstücksgeschäften in Deutschland durch ausländische Gesellschaften

Bereits jetzt besteht für ausländische Gesellschaften eine Meldepflicht zum Transparenzregister, wenn sie direkt Grundbesitz in Deutschland erwerben. Also unmittelbar als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen werden. In Zukunft besteht auch dann eine Eintragungspflicht, wenn sich eine ausländische Gesellschaft an einer Gesellschaft mit Grundbesitz in Deutschland beteiligt und dabei eine wirtschaftliche Beteiligung i. S. d. § 1 Abs. 3a GrEStG erwirbt.

Erweiterung bzgl. der zu meldenden Staatsangehörigkeiten

Bisher sieht das GwG neben den persönlichen Angaben zum Namen, Geburtsdatum, Wohnort nur vor, dass die „Staatsangehörigkeit“ der wirtschaftlich Berechtigten anzugeben ist. Aus diesem Grund wurde bei Personen mit mehreren Staatsangehörigkeiten meist nur eine Staatsangehörigkeit angegeben. In Zukunft müssen nun ausdrücklich alle Staatsangehörigkeiten gemeldet werden.

Wie viele fiktiv wirtschaftlich Berechtigte sind zu melden?

Gibt es keinen wirtschaftlich Berechtigten oder kann keiner ermittelt werden, sind die gesetzlichen Vertreter als sogenannte fiktiv wirtschaftlich Berechtigte in das Transparenzregister einzutragen. Rechtlich unklar ist, ob es ausreicht, nur einen von mehreren gesetzlichen Vertretern einzutragen. Diese Frage hat der Gesetzgeber leider nicht geklärt, obwohl dies im Referentenentwurf noch vorgesehen war.

Aktuell stellt sich das Bundesverwaltungsamt als die für das Transparenzregister zuständige Behörde in seinen FAQ auf den Standpunkt, dass alle gesetzlichen Vertreter zu melden sind. Solange keine gefestigte gegenteilige Rechtsprechung vorliegt, sollte man daher vorsichtshalber weiterhin alle gesetzlichen Vertreter melden.

Übergangsregelungen

Für diejenigen, die bisher von der Mitteilungsfiktion aus den genannten öffentlichen Registern profitieren, enthält das GwG Übergangsfristen für die Mitteilungen zum Transparenzregister. Die Übergangsfristen unterscheiden sich dabei je nach Rechtsform der Gesellschaft und enden für Aktiengesellschaften (deutsche und europäische) sowie Kommanditgesellschaften auf Aktien am 31.3.2022, für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH & UG), Genossenschaften und Partnerschaften am 30.6.2022 und für alle anderen am 31.12.2022.

Zudem schließt sich an diese Übergangsfristen bzgl. der Eintragungspflicht noch eine einjährige Übergangsfrist an, innerhalb der Verstöße gegen die Meldepflicht nicht als Ordnungswidrigkeiten sanktioniert werden.

Sinnvollerweise ist zudem die Pflicht zur Meldung von Unstimmigkeiten ausgesetzt. Allerdings gilt dies nur für die Fälle, in denen der Meldepflichtige bisher von der Mitteilungsfiktion profitiert hat. Dies führt aber dazu, dass derjenige, der eine Unstimmigkeit feststellt, überprüfen müsste, ob sich die Angaben aus den öffentlichen Registern ergeben. Insofern dürfte es für ihn einfacher und sicherer sein, eine Unstimmigkeitsmeldung abzugeben.

Empfehlungen für die Praxis

Bei allen transparenzregisterpflichtigen Einheiten, die sich aktuell auf die Mitteilungsfiktion berufen, ist nun klar, dass dieses Privileg mit Ablauf der dargestellten Übergangsfristen endet. Da sich die Eintragung ohnehin nicht vermeiden lässt, ist zu empfehlen, diesen Punkt abzuhaken und die Eintragung zeitnah vorzunehmen.

Zudem sollten alle, die bereits aktiv die wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenzregister gemeldet haben, ihre Mitteilung zum Transparenzregister zumindest darauf überprüfen, ob einer der gemeldeten wirtschaftlich Berechtigten mehr als eine Staatsbürgerschaft hat. Diese Überprüfung sollte auch unmittelbar erfolgen, da die Übergangsregelungen wie dargestellt nur für die Gesellschaften gelten, die bisher von der Eintragungsfiktion profitiert haben. War dies nicht der Fall, muss streng genommen die Meldung weiterer Staatsangehörigkeiten unverzüglich nach den 1.8.2021 erfolgen. Andernfalls drohen den für die Meldung verantwortlichen Geschäftsführern Bußgelder.

„Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019 / 1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten.“ (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)





