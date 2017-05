Korruption im Gesundheitswesen - was hat sich getan?

23.05.2017 | Compliance

Die Intention des Gesetzgebers, Korruption im Gesundheitswesen einzudämmen und damit das Vertrauen der Patienten in die Integrität heilberuflicher Entscheidungen zu stärken wurde durch die §§ 299 a,b StGB gesetzlich festgezurrt. Durch die hohe öffentliche Brisanz ist die ganze Branche immer mehr in den Fokus staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gerückt. Nun ist die Frage, was hat sich hier getan und wurde vermehrtes Fehlverhalten aufgedeckt? Was hat die Strafrechtsänderung für niedergelassene Ärzte gebracht?

Entwicklungen des §§ 299 a,b StGB

Oberstaatsanwalt Alexander Badle (Hessen) skizziert kürzlich, was die Änderung der §§ 299 a und b StGB bei der Ärzteschaft ausgelöst hat: „Die Angst unter Ärzten vor Veranstaltungen, hinter denen die Pharmaindustrie steht, verbreitet sich wie eine Grippewelle“. Schon lange war es der Politik offensichtlich ein Dorn im Auge, dass sich nur Mediziner in öffentlichen Kliniken strafrechtlich relevant verhalten konnten. Dies hat zur seit langem diskutierten und geforderten Gesetzesinitiative geführt. So war gerade für das erste Jahr nach Inkrafttreten der Regelungen befürchtet worden, dass die Politik entsprechende Resultate sehen wollte und Staatsanwaltschaften vermehrt Fehlverhalten aufdecken würden. Dies hat sich allerdings nicht als richtig erwiesen. Dementsprechend ist die Achtsamkeit durchaus gestiegen und Kooperationen werden mit Bedacht gewählt. Dazu hat allerdings nicht nur der neue §§ 299 a,b StGB beigetragen. Auch Badle erkennt an, dass es in der Medizin-Branche private Kodizes gibt, die bei strenger Beachtung Strafverfolgung auszuschließen vermögen und deren Einhaltung sehr ernst genommen wird.

Kodizes des Gesundheitswesens als Standard für alle?

Welche Kodizes oder Regelungen sind das nun und wovor sollen sie schützen? Diverse Pharma- und Medizintechnik- Verbände und deren Mitglieder haben sich in den letzten Jahren ethischen Regelungen (Kodizes) unterworfen, die die Zusammenarbeit der Unternehmen mit ihren Kunden, in erster Linie Fachkreisangehörige, regeln. Mal mehr und mal weniger streng. Sehr bestimmte Regelungen hat sich die Initiative des Verbandes der forschenden Arzneimittehersteller e.V (vfa) mit ihrem Verein der „Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. (FSA) unterworfen, die immerhin rund 75% des deutschen Pharmaumsatzes repräsentieren (http://www.fsa-pharma.de).

Obwohl im Jahre 2004 privatrechtlich ins Leben gerufen, gelten deren FSA- Kodex und die dazu ergangenen Spruchrichterentscheidungen zu den ethischen Compliance- Regelungen heute oft als allgemeiner Standard, weit über die Pharma- Industrie hinaus.

Die kürzlich gestartete Initiative der Bundesregierung für ein „Korruptionsregister“ muss als ein weiterer Schritt verstanden werden Unternehmen zur Implementierung von Compliance- Regelungen im Umgang mit Ihren Kunden zu veranlassen. Bei Verstößen droht zum Beispiel ein Ausschluss von öffentlichen Aufträgen zwischen drei und fünf Jahren. Obwohl man inzwischen den Eindruck hat COMPLIANCE ist in aller Munde kommt Ernst&Young in seiner kürzlichen Befragung von 4100 Managern (DER TAGESSPIEGEL v. 6.4.2017) zu dem eher ernüchternden Ergebnis, dass „jeder vierte Manager bereit zum Betrug“ ist.

Compliance-Management-Systeme als Konsequenz

Wie wichtig funktionierende Compliance gerade heute im medizinischen Umfeld ist, zeigen auch die Zahlen für ärztliche Fortbildungen in Deutschland aus 2013. Danach fanden rund 300.000 ärztliche Fortbildungen statt, von denen immerhin rund 50% von Pharma- und Medizinunternehmen gesponsert und finanziert wurden. Dabei ist die Angst der Ärzte etwas falsch zu machen, wenn man Einladungen zu Fortbildungen der Industrie annimmt, ebenso wenig zielführend wie zu strenge interne Richtlinien der Unternehmen. Dementsprechend ist ein Compliance-Management-System unerlässlich geworden.





Michael Grusa war acht Jahre maßgeblich für die Festsetzung von Compliance-Standards in der Pharmaindustrie verantwortlich (FSA). Seit 2012 berät Grusa Unternehmen aller Industriezweige, Fachverbände, Ärztenetze und politische Organisationen in Compliance-Fragen. Daneben führt er für diverse Organisationen regelmäßig Workshops und Schulungen zu Compliance- Themen durch.