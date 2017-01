19.01.2017 | Jahreswechsel

2017 kommt die Reform des Mutterschutzgesetzes.

Die geplanten Änderungen im Mutterschutzgesetz liegen im Gesetzesentwurf. Für das Entgelttransparenzgesetz liegt ein Referentenentwurf vor. Was ist noch zuerwarten in Sachen Arbitsrecht in 2017?

Der Gesetzgeber plant die Reform des Mutterschutzgesetzes. Der derzeitige Gesetzesentwurf sieht insbesondere die Erweiterung des persönlichen Geltungsbereichs, eine Ausweitung des Kündigungsschutzes sowie die Neugestaltung der mutterschutzspezifischen Gefährdungsbeurteilung vor.

Arbeitsrechtliche Änderungen 2017 - was ist zu erwarten

Abgesehen von der Reform des Mutterschutzgesetzes tritt die Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zum 1.4.2017 in Kraft.

Diese bringt u. a. eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten mit sich, zudem erhalten Leiharbeitnehmer nach 9, spätestens nach 12 Monaten einen Anspruch auf "Equal Pay" und der vermeintliche Werkvertragsunternehmer kann bei verdeckter Arbeitnehmerüberlassung nicht mehr eine Verleihererlaubnis vorhalten und sich auf diese berufen.

Arbeitsrechtliche Änderungen zum Jahreswechsel - was ist noch zu erwarten

Ein neuer Referentenentwurf für ein Entgelttransparenzgesetz soll die Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen fördern und durchsetzen.

Der Mindestlohn erhöht sich zum 1.1.2017, auch hat das BAG zwei wichtige Urteile zur Anrechenbarkeit von Vergütungsbestandteilen und Behandlung von Bereitschaftsdiensten gefällt.

Arbeitsrechtliche Änderungen 2017 - den Überblick bekommen Sie bei Haufe

