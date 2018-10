Markenführung: E-Commerce: Verkaufsverbot auf Amazon ja, Werbeverbot in Preissuchmaschinen nein

Neues Urteil zum Vertrieb via E-Commerce: Ein Hersteller von Markenrucksäcken darf Handelspartnern verbieten, seine Rucksäcke auf Amazon zu vertreiben. Ein generelles Verbot von Werbung in Preissuchmaschinen ist aber unzulässig. So lautet ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt. Weiter