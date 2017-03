10.03.2017 | Gesetzentwurf verabschiedet

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zum neuen Geldwäschegesetz am 22. Februar beschlossen. Im Vergleich zum Referentenentwurf wird unter anderem die Verpflichtung für ein Risikomanagement abgemildert. Und es gibt noch zahlreiche weitere Änderungen.

Risikoabhängige statt zwingende Analyse bei Bargeldgeschäften

Im Vergleich zum Referentenentwurf bringt der Gesetzentwurf noch Änderungen für Güterhändler. So soll beispielsweise die Verpflichtung für ein Risikomanagement nur noch dann gelten, soweit Bargeld-Transaktionen über dem Schwellenbetrag von künftig 10.000 Euro erfolgen. In diesen Fällen kann die geforderte Risikoanalyse an die Gefahr angepasst werden, dass die Transaktion zur Geldwäsche missbraucht werden könnte. Eine obligatorische Vorlage der Risikoanalyse an die Aufsichtsbehörde findet sich im Gesetzentwurf nun nicht mehr.

Sorgfaltspflichten mit Bargeldannahme ab Schwellenwert

Güterhändler sollen zukünftig die allgemeinen Sorgfaltspflichten nur erfüllen,

bei Hinweisen auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und

bei Transaktionen über 10.000 Euro in bar, auch wenn Bargeld ab dieser Höhe ausbezahlt wird, bspw. bei Tafelgeschäften mit Edelmetallen.

Zu den allgemeinen Kundensorgfaltspflichten zählen

die Identifizierung von Kunden und möglicher wirtschaftlich Berechtigter,

die Einholung und Bewertung von Informationen zur Geschäftsbeziehung,

die Feststellung zu möglichen politisch exponierten Personen und

die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung.

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, treffen auch die übrigen Regelungen zu den Sorgfaltspflichten nicht zu.

Transparenzregister zum wirtschaftlich Berechtigten

Es gab eine Einigung zu dem lange diskutierten Register für sog. wirtschaftlich Berechtigte. Mit diesem „Transparenzregister“ soll es künftig leichter möglich sein, herauszufinden, wer die Eigentümer oder Anteilseigner von Unternehmen sind. Dieses Register gewann nach der Diskussion um Briefkastenfirmen und die „Panama papers“ kräftig an Bedeutung und ist einer der zentralen Punkte im Gesetzentwurf. Besonderen Streit gab es darüber, wem Einblick in dieses Register gewährt werden soll. Unternehmen dürfen das elektronische Register nicht außer Acht lassen, wenn sie zu überprüfen haben, ob es Geld- oder Auftraggeber ihrer Kunden oder Geschäftspartner gibt und wer diese sind. Da auch Aufsichtsbehörden und Fachjournalisten Zugriff bekommen sollen, lässt sich ggf. leicht überprüfen, ob ein Unternehmen, bei dem es einen Geldwäscheverdachtsfall gab, seinen Verpflichtungen zur „Kundendurchleuchtung“ nachgekommen ist.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen orientiert sich nun am Risiko

Eine weitere wichtige Anpassung ist das Zugeständnis, dass Güterhändler die Präventionsmaßnahmen wie eigene Risikoanalysen nun dem jeweiligen Risiko angepasst vornehmen können. Der Referentenentwurf sah noch eine generelle Verpflichtung dazu vor. Erbringt die Risikoanalyse allerdings Anhaltspunkte, dass ein höheres Risiko auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorliegen könnte, müssen Verpflichtete ihre Geschäftsbeziehung bei genau überwachen.

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Statt wie bisher beim Bundeskriminalamt wird die Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zukünftig bei der Generalzolldirektion im Geschäftsbereich des Bundesfinanzministers angedockt sein. Die neue Zentralstelle wird mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet und dient auch als Informationsquelle für Analysen für öffentliche Stellen. Das können Aufsichtsbehörden sein, aber auch die Polizei oder die Justiz- und Finanzbehörden. Wohin genau die Unternehmen in Zukunft ihre Verdachtsmeldungen zu schicken haben und wie sich das sog. Clearing (Freigabe oder Ablehnung verdächtiger Transaktionen) in der Praxis verändern wird, darüber werden wir an dieser Stelle noch berichten.

Prüfungsrechte der Aufsichtsbehörden

Der Gesetzentwurf lässt erweiterte Befugnisse für die Aufsichtsbehörden erkennen. So werden sich die Prüfzyklen der Aufsichtsbehörden am Risikoprofil der Unternehmen orientieren. Je nach Risikoprofil haben diese bei wichtigen Entwicklungen ihr Profil neu zu bewerten.

Leichtfertigkeit ersetzt die Fahrlässigkeit

Der Gesetzentwurf ersetzt bei den Bußgeldvorschriften die Fahrlässigkeit durch den Begriff der Leichtfertigkeit. Für diese braucht es einen besonders schweren Pflichtverstoß, d. h. ein Unternehmer oder Mitarbeiter missachtet seine Sorgfaltspflichten gravierend. Beispiel: Er nimmt eine Bartransaktion deutlich über dem Schwellenwertbetrag vor, obwohl sich der Kunde partout nicht ausweisen und anonym bleiben will.

Rückkehr zur bisherigen Obergrenze bei Geldbußen

Die ursprüngliche Anhebung von Geldbußen bis zu 200.000 Euro ist im Gesetzentwurf wieder auf die bisherige Marke von 100.000 Euro, wohlgemerkt pro Fall, zurückgenommen worden.

Mit dem Gesetzentwurf zum Geldwäschegesetz ist der Weg frei für den Bundesrat

Mit dem „Entwurf eines Gesetzes zu Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen“, wie die über 200 Seiten starke Regierungsentwurf in der Bundesratsdrucksache betitelt ist, geht es nun als „besonders eilbedürftige Vorlage“ der Bundesregierung, deutlich rascher als üblich, in den Bundestag. Das ist auch nötig, denn das neue Gesetz soll bereits zum 26. Juni in Kraft treten, da an diesem Tag die in der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vorgesehene Frist für die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten endet. Das Grundgesetz sieht für derartig eilige Fälle vor, Gesetzesvorlagen bereits nach drei Wochen dem Bundestag zuzuleiten. Davor geht es im so genannten ersten Durchgang zunächst in den Bundesrat zur Behandlung der Stellungnahmen und möglicher Anträge der Bundesländer in den Ausschüssen. Die Bundesratstermine stehen fest – vorgesehen ist Mitte März. Wenn diese erste Hürde im Bundesrat geschafft ist, muss die Bundesregierung mit einer Gegenäußerung auf die Stellungnahmen reagieren und der Bundestag wird sich in erster Lesung mit dem Gesetzentwurf befassen.

Wie geht es weiter?

Nach dem ersten Durchgang im Bundesrat lesen Sie an dieser Stelle mehr zum weiteren Weg des neuen Geldwäschegesetzes.