Mit den europäischen Datenschützern steht Facebook schon seit längerem auf Kriegsfuß. Immer wieder kommt es zu Konflikten aufgrund der für europäische Verhältnisse eher laxen Auslegung der Datenschutzregeln. Innerhalb weniger Tage haben jetzt die französische Datenschutzbehörde und die EU-Kommission Bußgelder im jeweils dreistelligen Millionenbereich gegen das Unternehmen verhängt.

Bei der Europäischen Kommission war man über das Vorgehen von Facebook bei der Übernahme des Messenger-Dienstes WhatsApp verärgert. Die EU-Kommission verhängte daher das Bußgeld in Höhe von 110 Millionen Euro wegen irreführender Angaben während der Fusionskontrolle durch die europäischen Wettbewerbsbehörden.

So hatte das soziale Netzwerk in dem Verfahren behauptet, dass es technisch gar nicht in der Lage sei, die eigenen Nutzerdaten mit denen von WhatsApp abzugleichen.