Facebook darf seinen Nutzern auch weiterhin vorschreiben, nur mit ihren echten Namen aktiv zu sein. Damit ist der Hamburger Datenschutzbeauftragte mit seiner Forderung nach einer Nutzung unter einem Pseudonym nun auch in der zweiten Instanz gescheitert. Auch in einem anderen Verfahren in Belgien konnte sich Facebook gegen Forderungen von Datenschützern durchsetzen.Weiter