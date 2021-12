EuGH-Gutachter: Deutsche Vorratsdatenspeicherung bricht EU-Recht

Im Dauerstreitthema Vorratsdatenspeicherung zeichnet sich wieder einmal eine Niederlage für den deutschen Gesetzgeber ab. Der Generalanwalt vor dem EuGH kommt in seinem Gutachten zum Resümee, dass die deutschen Regelungen EU-Recht verletzten: Anlasslose, flächendeckende Vorratsdatenspeicherung sei unverhältnismäßig und ein Verstoß gegen Grundrechte.

Die allgemeine und verdachtsunabhängige Speicherung von Verbindungs- und Standortdaten ist schon seit langem heftig umstritten. Im Jahr 2008 wurde in Deutschland erstmalig eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt, mit der eine EU-Richtlinie (EU-Richtlinie 2006/24/EG über die Vorratsdatenspeicherung von Daten) umgesetzt werden sollte, doch schon zwei Jahre später erklärte das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz für verfassungswidrig und verpflichtete die Telekommunikationsunternehmen zur Löschung der bereits gesammelten Daten.

EuGH befasst sich mit deutscher Rechtslage zur Vorratsdatenspeicherung

Es dauerte bis zum Jahr 2015 bis die damalige Bundesregierung ein neues Gesetz verabschiedete, gegen das allerdings sofort wieder von unterschiedlichen Akteuren Verfassungsklage erhoben wurde, zumal auch ein Jahr zuvor die besagte EU-Richtlinie vom EuGH für ungültig erklärt worden war, da sie nach Ansicht des Gerichts nicht mit der EU-Grundrechte-Charta vereinbar sei.

Seitdem sieht das Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten unter anderem vor, dass Telekommunikationsunternehmen etwa bei Mobiltelefonaten die Standortdaten für 4 Wochen speichern müssen, ebenso die Standortdaten bei Beginn einer mobilen Internetnutzung.

unter anderem vor, dass Telekommunikationsunternehmen etwa bei Mobiltelefonaten die Standortdaten für 4 Wochen speichern müssen, ebenso die Standortdaten bei Beginn einer mobilen Internetnutzung. Für 10 Wochen müssen Rufnummern, Zeit und Dauer von allen Telefonaten, SMS-Daten zu Rufnummern sowie Absende- und Empfangszeit, sowie IP-Adressen aller Internetnutzer sowie Zeit und Dauer der Internetnutzung zu speichern.

müssen zu Rufnummern sowie Absende- und Empfangszeit, sowie IP-Adressen aller Internetnutzer sowie Zeit und Dauer der Internetnutzung zu speichern. Diese Speicherung erfolgt vollkommen verdachtsunabhängig und die Daten sind nach einer entsprechenden Anordnung an Ermittlungsbehörden herauszugeben. Nach Ablauf der Fristen sind die Daten zu löschen.

Telekommunikationsunternehmen und Internet-Provider hatten gegen die Speicherpflichten geklagt

Gegen diese Pflicht hatten Telekommunikationsunternehmen und Internet-Provider wie die Deutsche Telekom und SpaceNet geklagt, wodurch das Verfahren schließlich vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt wurde. Dieses wandte sich 2019 an den EuGH, um abklären zu lassen, ob die europäische Datenschutzrichtlinie ein generelles Verbot einer solchen flächendeckenden, anlasslosen Vorratsdatenspeicherung beinhaltet und das deutsche Gesetz damit gegen die EU-Regelung verstößt.

Gutachter sieht Unvereinbarkeit mit dem EU-Recht

Das vom Generalanwalt am EuGH, dem Spanier Manuel Campos Sánchez-Bordona, jetzt veröffentlichte Schlussgutachten ist in seiner Beurteilung recht eindeutig. Zwar gesteht er dem deutschen Gesetzgeber zu, in seiner Reform des Datenschutzgesetzes von 2015 gewisse Fortschritte gemacht zu haben, eine allgemeine, anlasslose Speicherung einer Vielzahl von Verkehrs- und Standortdaten sei jedoch nach wie vor mit EU-Recht prinzipiell unvereinbar. Auch die zeitliche Befristung ändere daran nichts.

Eine einzige Ausnahme von diesem Verbot der allgemeinen, anlasslosen Speicherung sei nur für den Fall gegeben, dass eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit bestehe.

Verweis auf bestehende Rechtsprechung

In seinen Ausführungen weist der Gutachter auch noch darauf hin, dass Antworten auf die vom Bundesverwaltungsgericht vorgelegten Fragen, die zusammen mit einer ähnlichen Anfrage aus Irland behandelt wurde, bereits in der jüngeren Rechtsprechung des EuGH zu nationalen Gesetzen (Großbritannien, Belgien und Frankreich) zur Vorratsdatenspeicherung gefunden bzw. daraus abgeleitet hätten werden können. Auch in diesen Verfahren hatte der EuGH an seiner Linie festgehalten, dass die anlasslose, flächendeckende Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten unverhältnismäßig ist und einen Verstoß gegen Grundrechte bedeutet.

Anträge des Generalanwalts sind nicht bindend

Die Schlussanträge des Generalanwalts sind keineswegs bindend für das Gericht, in den meisten Fällen folgen die Richter am EuGH der dadurch vorgegebenen Linie allerdings. Da der EuGH wie eben erwähnt zuletzt ohnehin schon deutliche Urteile gegen die anlasslose, flächendeckende Vorratsdatenspeicherung gefällt hat, wäre es daher eine große Überraschung, sollte es diesmal ein abweichendes Urteil geben.

Reaktionen zum Thema:

Der eco Verband der Internetwirtschaft begrüßte mittlerweile die klare Position des Generalanwalts und der Vorstandsvorsitzende Oliver Süme nahm dies zum Anlass, die Akteure der derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen aufzufordern, möglichst rasch die Initiative für eine Aufhebung der jetzigen Regeln zur Vorratsdatenspeicherung zu ergreifen.

Die scheidende schwarz-rote Bundesregierung hatte sich allerdings noch vor wenigen Wochen dafür ausgesprochen, die Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene wieder einzuführen.

Weitere Beiträge zum Thema:

Hintergrund: EuGH-Rechtsprechung zum Thema

Bereits im Jahr 2014 entschied der Gerichtshof, dass die so genannte europäische Vorratsdatenspeicherungs-Richtlinie (2006/24/EG) nicht mit den Grundrechten auf Achtung des Privatlebens (Art. 7 GRC) und dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten (Art. 8 GRC) vereinbar war. Auch wegen Verstoßes gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip (Art. 52 GRC) wurde die Richtlinie als ungültig aufgehoben.

Auch im Jahr 2016 wurde in verbundenen Verfahren eine allgemeine Speicherung von Daten ohne ausreichende Beschränkungen als nicht mit dem Unionsrecht vereinbar angesehen. Schon damals äußerte der Gerichtshof die Sorge, dass über mitgliedstaatliche Gesetzgebung die Ausnahme zur Regel werde und vertrauliche Kommunikation flächendeckend mit Dritten geteilt werde.