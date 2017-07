Für falsche und überholte Inhalte im Netz besteht eine Löschpflicht- wie weit reicht sie? Bild: Haufe Online Redaktion

Vor drei Jahren entschied der EuGH, dass Google in Umsetzung des Rechts auf Vergessen verpflichtet ist, aus seinen Suchergebnissen Links zu entfernen, die auf falsche oder veraltete Informationen führen. Doch damit ist der Streit nicht ausgestanden, die französische Datenschutzbehörde will erreichen, dass diese Links nicht nur bei den jeweiligen nationalen Google-Suchen entfernt werden, sondern weltweit.

Sehen sich Privatpersonen oder Juristische Personen durch falsche oder veraltete Inhalte im Internet geschädigt, können sie auch gegenüber Suchmaschinen im Web ihr „Recht auf Vergessen“ einfordern und bei den Suchmaschinen-Betreibern das Löschen solcher Links aus den Trefferlisten verlangen, die auf Seiten mit diesen illegalen Inhalten oder veralteten Informationen verweisen. Das hat der EuGH bereits klar gestellt.

Europas Bürger können im Internet ein Recht auf Vergessen einfordern und z.B. von Google verlangen, fehlerhafte Links und solche zu unangenehmen Dingen aus ihrer Vergangenheit nach längerer Zeit aus dem Netz verschwinden zu lassen. (Rechtssache C-131/12)

Müssen unzulässige Informationen national oder weltweit gelöscht werden?

Strittig blieb seitdem aber, wie weit dieses Recht auf Entfernen der Links reichen soll. Da die großen Suchdienste weltweit zahlreiche nationale Angebote betreiben, die Löschungen meist jedoch nur in den Ergebnislisten der jeweiligen Herkunftsländer der Beschwerdeführer durchgeführt werden, können bei Nutzung anderer nationaler Suchdienste die beanstandeten Links doch noch gefunden werden.

Französische Datenschutzbehörde CNIL fordert weltweite Löschung

Gegen diese Umgehungsmöglichkeit geht die französische Datenschutzbehörde CNIL vor, die den Suchdienst Google verpflichten will, beanstandete Links weltweit zu entfernen und nicht nur innerhalb der EU.

Die Behörde hatte Google bereits eine Strafzahlung in Höhe von 100.000 EUR auferlegt ,

, gegen die sich das Unternehmen vor dem höchsten französischen Verwaltungsgericht , dem Staatsrat, wehrte.

, dem Staatsrat, wehrte. Das Gericht gab das Verfahren wegen der grundsätzlichen Problematik nun jedoch an den EuGH ab.

Reicht Geo-Blocking aus?

Neben der Frage, ob das Löschen nur in bestimmten Ländern, innerhalb der EU oder weltweit durchzuführen ist, wird sich der EuGH auch mit der Problematik befassen, inwieweit es ausreichen kann, die Anzeige der beanstandeten Links für Nutzer mit IP-Adressen aus bestimmten Ländern zu unterdrücken, also ein Geo-Blocking zu verwenden.

Löschung erfolgt bislang europaweit

Seit der Einführung des „Rechts auf Vergessen“ hat Google mehr als 2 Millionen Lösch-Anträge erhalten. Etwas mehr als die Hälfte dieser Anträge lehnte das Unternehmen allerdings ab, weil es die Voraussetzungen als nicht erfüllt sah.

Bisher entfernte Google bei Beschwerden aus EU-Staaten die Links aus allen europäischen Versionen seiner Suchmaschine, sodass beispielsweise bei Verwendung der US-Version der Google-Suche die beanstandeten Links weiterhin angezeigt wurden.

Auf anhaltende Kritik hin hatte Google im Frühjahr 2016 zusätzlich ein Geo-Blocking eingeführt, sodass Nutzer mit einer IP-Adresse aus der EU auch bei Nutzung z.B. der US-Version des Suchdienstes die Links nicht mehr zu sehen bekamen.

Gefährdet weltweite Löschung Freiheit des Internets?

Google begründet seine Weigerung, die beanstandeten Links weltweit zu sperren, damit, dass dadurch die Freiheit des Internet gefährdet sei und der Zensur Vorschub geleistet werde. So könnten etwa auch andere undemokratische oder autoritär geführte Staaten Google dazu zwingen, Links auf missliebige Inhalte weltweit zu sperren.

Oberster Gerichtshof Kanadas für weltweite Löschung

In Kanada hatte vor einigen Wochen der oberste Gerichtshof in einem Verfahren bereits eine einstweilige Verfügung gegen Google erlassen, nach der das Unternehmen Links weltweit löschen muss.

Der Fall: In dem Verfahren war es um Links auf eine Firmenseite gegangen, auf der ein Plagiat einer speziellen Netzwerkkomponente angeboten wurde. Der kanadische Hersteller des Originalprodukts wollte verhindern, dass die Links zu den Seiten mit dem nachgemachten Produkt über andere Google-Suchen außerhalb Kanadas auffindbar blieben, nachdem Google zunächst nur die kanadischen Suchergebnisse gefiltert hatte. In ihrer Entscheidung verwiesen die Richter am Supreme Court darauf, dass Google einen Abänderungsantrag stellen könnte, wenn nachgewiesen werde, dass die Umsetzung der weltweiten Lösch-Verfügung gegen ausländisches Recht verstoße.

Das Recht auf Vergessen besagt, dass EU-Bürger, aber auch Firmen bei Suchmaschinenbetreibern beantragen können, Links auf Inhalte im Internet zu entfernen, wenn diese beispielsweise veraltete oder strittige Informationen enthalten, die nicht von öffentlichem Interesse sind und für die Betroffenen eventuell negative Konsequenzen haben können.

Rechtlicher Anknüpfungspunkt für die Löschpflicht ist das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gemäß Art. 2 GG. Aus ihm hat das Bundesverfassungsgericht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung abgeleitet. Es beinhaltet das Recht jedes Bürgers, in freier Selbstverantwortung selbst darüber entscheiden zu können, was mit den seine Person betreffenden Daten geschieht und von wem sie verwendet werden dürfen.