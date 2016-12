EU-Kommission gibt grünes Licht für Privacy Shield

Nachdem jetzt die Safe-Harbor-Nachfolgeregelung Privacy Shield in Kraft getreten ist, haben sich die nationalen Datenschutzbehörden der Mitgliedsstaaten noch einmal zu Wort gemeldet und das neue Abkommen, bei dem sie kein Vetorecht haben, in einer gemeinsamen Erklärung deutlich kritisiert. Dabei kündigen sie an, die Vereinbarung bei der ersten turnusmäßigen Überprüfung im nächsten Jahr genau unter die Lupe zu nehmen.Weiter