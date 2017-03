Datenschutz im Arbeitsrecht: Welche Rechte haben Beschäftigte?

21.03.2017 | Top-Thema EU-Datenschutz-Grundverordnung

Bild: Veer Inc.

Sowohl die EU-Datenschutz-Grundverordnung wie der neueste Gesetzentwurf der Bundesregierung über das Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz enthalten Bestimmungen über die Verarbeitung von Daten der Beschäftigten. Welche Regelungen neu sind und wann eine Einwilligung notwendig ist erklärt das folgende Kapitel.

Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten

Beschäftigte haben nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) im Prinzip dieselben Rechte in Bezug auf Datenschutz wie alle anderen Personen auch. Die EU-Mitgliedstaaten können aber durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften zur Gewährleistung des Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten vorsehen (Art. 88 EU-DSGVO). Solche Vorschriften können folgende Bereiche betreffen:

Daten betreffend Einstellung oder der Erfüllung des Arbeitsvertrags sowie der Erfüllung von Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen festgelegte Pflichten

Vorschriften betreffend Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

Daten zum Zweck des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz

Daten über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Daten über den Schutz des Eigentums der Arbeitgeber oder der Kunden sowie für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven Rechte und Leistungen

Notwendig sind gem. Art. 88 EU-DSGVO angemessene Maßnahmen zur Wahrung der menschlichen Würde, der berechtigten Interessen und der Grundrechte der betroffenen Person, insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der Verarbeitung, die Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, und die Überwachungssysteme am Arbeitsplatz.

Kollektivvereinbarungen wie die Betriebsvereinbarung zum Datenschutz im Arbeitsverhältnis bleiben gem. Art. 88 EU-DSGVO nach wie vor zulässig. Diese müssen aber die Anforderungen der Grundverordnung erfüllen.

Regelung im neuen BDSG

Im geplanten neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dessen Änderungsentwurf am 1. Februar von der Regierung genehmigt wurde, soll die Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses in § 26 geregelt werden. Personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen in folgenden Fällen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn

dies für die Entscheidung über die Anstellung oder nachher für die Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses notwendig ist;

die Verarbeitung zur Ausübung oder Erfüllung der Rechte und Pflichten dient, die sich aus einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung (Kollektivvereinbarung) ergeben.

Der Verantwortliche muss geeignete Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, dass die vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen für die Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden. Dies gilt auch, wenn personenbezogene Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, von Beschäftigten verarbeitet werden, ohne dass sie in einem Dateisystem gespeichert sind, d.h. also auch für Daten auf Papier.

Datenschutz im Arbeitsrecht: „Beschäftigte“ ist ein weiter Begriff

Als Beschäftigte im Sinne des BDSG gelten

Mitarbeiter, einschließlich der Leiharbeitnehmer,

zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte,

Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung,

Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen,

Freiwillige, die einen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder dem Bundesfreiwilligendienstgesetz leisten,

Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind, zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten sowie

Beamte und Richter des Bundes, Soldaten sowie Zivildienstleistende.

Wichtig: Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist, gelten ebenfalls als Beschäftigte.

Nach § 77 des BDSG-Entwurfes haben Verantwortliche zu ermöglichen, dass Angestellte vertrauliche Meldungen über in ihrem Verantwortungsbereich erfolgende Verstöße gegen Datenschutzvorschriften melden können.

Einwilligung einholen

Werden personenbezogene Daten von Beschäftigten mit dessen Einwilligung bearbeitet, muss diese freiwillig sein. Um die Freiwilligkeit zu beurteilen, sind die Abhängigkeit der beschäftigten Person sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt worden ist, zu berücksichtigen. Freiwilligkeit liegt insbesondere dann vor, wenn für die Angestellten ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder Arbeitgeber und Mitarbeitende gleichgelagerte Interessen verfolgen.

Für die Einwilligung ist die Schriftform vorgeschrieben, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Der Arbeitgeber hat die beschäftigte Person über den Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Widerrufsrecht in Textform aufzuklären.

Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten von Beschäftigten nur dann verarbeitet werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat und die Datenverarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist. Die Verarbeitung der Daten darf aber nicht unverhältnismäßig sein, besonders im Hinblick auf das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten.

Bearbeitung von sensiblen Daten möglich

Die Bearbeitung von sensiblen Daten, z.B. Gesundheitsdaten, genetische Daten, politische Meinungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit, ist für Beschäftigungsverhältnisse zulässig, wenn sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person höher ist als die Notwendigkeit der Verarbeitung. Die Verarbeitung sensibler Daten mit der Einwilligung des Angestellten ist möglich, diese muss sich dabei ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten von Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses ist auf der Grundlage von Kollektivvereinbarungen zulässig.