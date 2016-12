Zum 1.1.2013 sind wesentlichen Änderungen des StromStG und EnergieStG in Kraft getreten. Gleichzeitig bedurfte es einer Anpassung der entsprechenden Durchführungsverordnungen. Die gesetzlichen Neuregelungen umfassen insbesondere zusätzliche Antragsvoraussetzungen für die Entlastung von der Energie- und der Stromsteuer in Sonderfällen. So müssen die Antrag stellenden Unternehmen des Produzierenden Gewerbes neben den bekannten Voraussetzungen ab dem Antragsjahr 2013 erstmals das Führen eines Energiemanagement- oder eines Umweltmanagementsystems nachweisen.Weiter