09.12.2016 | Welt-Anti-Korruptionstag

Lieber nicht - Korruption kann teuer kommen

Bild: Haufe Online Redaktion

"Korruption darf nicht länger als bedauerlicher Preis für wirtschaftliche Aktivitäten gelten" betonte UN-Generalsekretär Ban-Ki-Moon anlässlich des Welt-Anti-Korruptionstages schon vor Jahren. Leider gehen immer noch viele Milliarden Dollar jedes Jahr durch Korruption verloren. Die UN möchte mit dem Welt-Anti-Korruptionstag am 9. Dezember die Bekämpfung der Korruption wieder ins Bewusstsein rufen.

In der Praxis kommt Korruption in unterschiedlichen Formen vor, angefangen von der situativen Korruption, z. B. als persönliche Entlohung für einen Auftrag, über die strukturelle, d. h. längerfristig angelegte Korruption, bis zur Netzwerkkorruption im Rahmen der organisierten Kriminalität.

Die großen Korruptionsaffären in Deutschland

Wer in Deutschland über Korruption spricht, kommt an den großen Korruptionsfällen in der deutschen Wirtschaftsgeschichte nicht vorbei.

Der schwerste bekannt gewordener Fall dürfte die Korruptionsaffäre von Siemens sein. In den Jahren nach 1997 soll der Konzern ca. 70 Millionen Euro an Schmiergeldern für den Erhalt von Aufträgen bei der Digitalisierung des Telefonnetzes in Griechenland (OTE) gezahlt haben.

Im Jahre 2009 rüttelte eine schwere Korruptionsaffäre am deutschen Nutzfahrzeuge-Hersteller MAN, der in ca. 20 Ländern Aufträge zur Lieferung von Lastkraftwagen und Bussen durch Zahlung von Bestechungsgeldern an Land gezogen haben soll.

Ein Tochterunternehmen von MAN, die Firma Ferrostaal, tat es dem Mutterunternehmen gleich und warb ebenfalls in großem Umfang Aufträge durch Zahlung von Bestechungsgeldern ein.

Schließlich traf es auch den Automobilhersteller Daimler, gegen den die US-Behörden ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet hatten.

Die deutschen Unternehmen haben teuer für Korruption bezahlt

Korruption ist immer ein teures Vergnügen. Internationale Beobachter gehen davon aus, dass die Drohung hoher Strafzahlungen der wirksamste Schutz zur Verhinderung weiterer Korruption sind.

So einigte sich der Siemens-Konzern im Jahr 2012 mit der griechischen Regierung auf den Verzicht von Rechnungen in Höhe von ca. 80 Millionen Euro. Außerdem unterstützte Siemens die griechischen Bildungs- und Antikorruptionsbemühungen in Höhe von 90 Millionen Euro und investierte in griechische Tochterunternehmen des Siemens-Konzerns zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Höhe von 100 Millionen Euro.

Den Nutzfahrzeuge-Hersteller MAN kostete die Korruptionsaffäre eine Geldbuße in Höhe von 150 Millionen Euro,

das Tochterunternehmen Ferrostaal war mit 100 Millionen Euro dabei,

Daimler zahlte 185 Millionen US-Dollar Strafe in den USA.

Unverzichtbare Schritte zur Korruptionsbekämpfung

„Transparency International“ schlägt zur wirksamen Bekämpfung von Korruption für jedes Unternehmen ein klares Unternehmenskonzept mit einer eindeutigen Unternehmensethik vor. Dies müsse begleitet werden durch:

eine eindeutige Entscheidung der Unternehmensleitung für ein Antikorruptionsprogramm (Code of conduct),

das sämtlichen Mitarbeitern und auch den Geschäftspartnern im einzelnen bekannt gemacht werden muss.

Damit einherzugehen hat nach den Vorschlägen der Organisation eine Risikoanalyse der innerbetrieblich besonders gefährdeten Bereiche, wie

Vertrieb und Einkauf,

Abteilungen mit Kontakt zu Genehmigungs- und Überwachungsbehörden,

Rechnungswesen,

Geschäftspartner, auch im Hinblick auf korruptionsgefährdete Länder,

Agenten- und Beraterwesen (erfolgsabhängige Provisionen).

Korruption verhindern - das Whitepaper zu Grundlagenwissen und Verhaltensregeln

Korruption bedeutet die Gewährung von Vorteilen als Gegenleistung für eine unlautere Bevorzugung im Geschäftsleben (Bestechung) bzw. die Annahme oder Forderung derartiger Vorteile (Bestechlichkeit). Neben Geldstrafen drohen Unternehmen bzw. Mitarbeitern der Ausschluss von Aufträgen, Kunden- und Imageverlust bzw. Kündigung und Schadensersatzforderungen.

Das Whitepaper Korruption verhindern - Grundlagenwissen und Verhaltensregeln beschreibt zunächst das mögliche Fehlverhalten, die einschlägigen Rechtsvorschriften sowie Strafen und andere Konsequenzen. Danach werden Warnsignale und Verhaltensregeln zur Erkennung und Vorbeugung von Korruptionsfällen beschrieben, die von allen Mitarbeitern beachtet und befolgt werden sollten.