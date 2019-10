Datenschutzbeauftrager fordert Evaluierung der Kontoabfrage

Bild: Haufe Online Redaktion Wer verfügt über welche Konten und Wertpapierdepots? Seit 1.1.2019 wurde über 688.000 Mal nachgefragt.

Wie auch in den Jahren zuvor ist die Zahl der Zugriffe auf Kontodaten durch Behörden in 2019 weiter deutlich angestiegen. Immer mehr Behörden und seit 2013 auch Gerichtsvollzieher nutzen die Option. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz sieht diese Entwicklung mit Sorge, weil das Verfahren in erster Linie der Bekämpfung von Geldwäsche und Schwerkriminalität gilt, und fordert Evaluierung des Kontoabrufverfahrens und eine Überprüfung der rechtlichen Grundlagen.