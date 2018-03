Nichts geahnt: Mark Zuckerberg und der Facebook-Umgang mit Nutzerdaten sind durch Cambridge Analytica unter Druck geraten Bild: Facebook

Facebook musste sich in der Vergangenheit schon oftmals mit Vorwürfen zum Umgang mit den Nutzerdaten auseinandersetzen, doch schien bislang teflonbeschichtet. Mit dem jetzt bekannt gewordenen Vorgang um die Weitergabe der Daten aus rund 50 Millionen Nutzerprofilen die dann zur gezielten Manipulation etwa bei der Wahl des US-Präsidenten im November 2016 genutzt wurden, könnte sich dies nun jedoch ändern.

Der Skandal um die Nutzung von zahllosen Facebook-Nutzerdaten durch das britische Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica könnte jetzt zu ernsthaften Konsequenzen für das weltweit größte Soziale Netzwerk führen.

Auch in der Politik zeigt man sich über den Fall empört und droht mit ernsthaften Konsequenzen und an der Börse verlieren die Facebook-Aktien deutlich an Wert.

Was geschah zwischen Facebook und Cambridge Analytica mit den Nutzerdaten?

Das Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica hatte sich indirekt Nutzerdaten aus rund 50 Millionen Facebook-Profilen verschaffen können.

Diese Daten wurden anschließend dazu genutzt, um politische Werbekampagnen zu „optimieren“ .

. So wurden etwa im US-Präsidentschaftswahlkampf anhand dieser Daten ganz gezielt Anhänger von Donald Trump mit Botschaften auf Facebook umworben,

während man zugleich versuchte, Anhänger von Hillary Clinton durch entsprechende Postings zu verunsichern bzw. zu demotivieren .

durch entsprechende Postings zu verunsichern bzw. zu . Auch schon bei der Abstimmung über den Brexit sollen auf diesem Wege die Befürworter des Austritts unterstützt und Gegner geschwächt worden sein.

Datengewinnung aus einem Psycho-Test

Cambridge Analytica erhielt die Daten dabei nicht direkt von Facebook, sondern von einem britischen Wissenschaftler, der eine Facebook-App mit einem Test zur Ermittlung eines psychologischen Persönlichkeitsprofils angeboten hatte.

Über diese App wurden jedoch nicht nur die Daten der rund 270.000 Nutzer erfasst,

zugleich wurden auch Informationen zu den Facebook-Freunden dieser Nutzer erhoben.

Datensammlung wurde von Facebook für wissenschaftliche Zwecke erlaubt

Angeblich war diese Datensammlung von Facebook nur für wissenschaftliche Zwecke erlaubt worden. Doch der Psychologieprofessor, der die App entwickelt hatte, soll die gesammelten Daten anschließend unter Missachtung der Facebook-Richtlinien und des Datenschutzes an Cambridge Analytica weitergegen haben, wo sie dann für die oben genannten Zwecke genutzt wurden.

Facebook hatte sich nicht engagiert um Schadensbegrezung bemüht

Nachdem die Weitergabe der Daten bekannt geworden war, soll Facebook zwar deren Löschung verlangt,

jedoch keine weiteren Bemühungen unternommen haben, um die Einhaltung dieser Forderung durchzusetzen und zu überprüfen .

. Auch unterrichtete das Unternehmen die Öffentlichkeit nicht über den Daten-Missbrauch.

Heftige Reaktionen auf Nutzerdaten-Desaster

Nach dem Bekanntwerden des Vorfalls könnten Facebook seine stoische Haltung bedauern.

So drohen etwa drastische Sanktionen durch die US-Handelsaufsicht FT , sofern diese Vorgänge als Verstoß gegen ein Datenschutzabkommen eingestuft werden sollten, das vor gut sechs Jahren zwischen der Behörde und Facebook geschlossen wurde.

, sofern diese Vorgänge als eingestuft werden sollten, das vor gut sechs Jahren zwischen der Behörde und Facebook geschlossen wurde. Hier könnten pro Einzelfall bis zu 40.000 US-Dollar Strafe fällig werden, sodass sich die Gesamtstrafe theoretisch bis auf 2 Billionen Dollar belaufen könnte. Wenngleich es sich dabei nur um eine theoretische Strafsumme handelt, bestätigte ein Sprecher der FTC, dass eine sehr hohe Strafe fällig werden könne.

fällig werden, sodass sich die Gesamtstrafe theoretisch bis auf 2 Billionen Dollar belaufen könnte. Wenngleich es sich dabei nur um eine theoretische Strafsumme handelt, bestätigte ein Sprecher der FTC, dass eine sehr hohe Strafe fällig werden könne. Zudem wird auch überprüft ob Facebook in diesem Fall gegen weitere amerikanische oder europäische Gesetze verstoßen hat. Auch in Deutschland behält man sich weitere Schritte vor. So hat etwa Justizministerin Katarina Barley angekündigt, einen Vertreter des Sozialen Netzwerks zu laden, um ausreichende Erklärungen zu dem Fall zu erhalten.

hat. Auch in Deutschland behält man sich weitere Schritte vor. So hat etwa Justizministerin Katarina Barley angekündigt, einen Vertreter des Sozialen Netzwerks zu laden, um ausreichende Erklärungen zu dem Fall zu erhalten. Die EU-Justizkommissarin Vera Jourová sieht durch diesen Fall nicht nur Gefahren für die persönlichen Daten, sondern eine Bedrohung der Demokratie.

Facebook hat Verbesserungen angekündigt

Mittlerweile hat auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg auf die Vorwürfe reagiert. In einem TV-Interview räumte er ein, dass man Fehler begangen habe, wies aber zugleich noch einmal darauf hin, dass die Daten unrechtmäßig an Cambridge Analytica weitergegeben worden seien.

Künftig wolle man die Daten der Nutzer besser schützen.

Man habe bereits Maßnahmen ergriffen, um die Zugriffe von Apps die Nutzerdaten einzuschränken.

So sollen Apps von Drittanbetern generell nur noch auf wenige Grundinformationen wie Name. Mail-Adresse oder Profilfoto zugreifen können.

Ebenso sollen Apps, die man länger als drei Monate nicht mehr verwendet habe, automatisch die eingeräumten Zugriffsrechte verlieren.

Hintergrund:

Werbenetzwerke, die das Nutzungsverhalten von Websurfern aufzeichnen und aus diesen Daten Empfehlungen für passende Werbebanner erstellen, sind für Datenschützer schon lange ein Ärgernis. Auch wenn die Daten hier in anonymer Form genutzt werden, sehen die Kritiker in diesem Vorgehen eine weitreichende Überwachung und fordern schon seit langem eine bessere Möglichkeit für die Internetnutzer, sich dieser Kontrolle entziehen zu können.

Noyb (None of your Business)

Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems, der Facebook schon lange wegen seine Datenschutzmängel angreift, ist dabei, eine neue Organisation auf die Beine zu stellen, mit der Datenschutzrechte besser geschützt werden sollen.

Der Datenschützer Max Schrems ist vor allem durch seine Klagen gegen Facebook bekannt geworden, in deren Folge sogar das bis dahin gültige Datenschutzabkommen Safe Harbor zwischen der EU und den USA gekippt wurde.

Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai werden auch Verbände ein Klagerecht bekommen. Mit dem von ihm mitbegründeten neuen Verein namens Noyb (None of your Business – Geht Dich nichts an) können dann Ansprüche mehrerer Personen gebündelt werden. Noyb (None of your Business) läuft als Crowdfunding-Projekt an den Start, um die erweiterten Rechte und verschärften Sanktionen der Datenschutzgrundverordnung zu nutzen.