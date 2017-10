Das Baugewerbe in Nordrhein-Westfalen ist in den Händen der italienischen Mafia. "Es gibt hierzulande keine einzige Großbaustelle, an der die Mafia nicht verdient", soll es in einem internen Papier des Landeskriminalamts (LKA) heißen. Die vertrauliche Analyse liegt einem Rechercheverbund aus "Spiegel", Funke-Mediengruppe und WDR vor.Weiter