AGG-Hopping als Entschädigungs-Geschäftsmodell kann strafbar sein

Wer von einer ungeeigneten Bewerbung zur nächsten hüpft, um AGG-Entschädigung abzugreifen, kann sich strafbar machen.

Ein Münchner Rechtsanwalt hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche Prozesse in eigener Sache wegen Verstößen gegen AGG gegen potentielle Arbeitgeber geführt und so rund 80.000 EUR eingeklagt. Deshalb hat ihn das LG München I wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt.