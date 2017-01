03.01.2017 | Online-Seminar

Dipl.-Ing. Cornelia von Quistorp, referentin des Online-Seminars Fremdfirmenmanagement

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Betrieb trägt die Verantwortung dafür, dass Fremdfirmenmitarbeiter sicher und gesund ihre Aufgaben erledigen können und dass ihre Tätigkeit keine Gefährdungen für die eigenen Mitarbeiter darstellt. Das Online-Seminar erläutert dazu die nötigen rechtlichen Hintergründe und gibt einen Überblick über kritische Punkte und geeignete Organisationsstrukturen.

Es wird geliefert und geladen, gebaut, montiert, repariert, gewartet und beraten: Es dürfte keinen Betrieb geben, bei dem nicht gelegentlich oder regelmäßig Mitarbeiter von Fremdfirmen in den Räumen und Anlagen bzw. auf dem Betriebsgelände tätig sind, und in nicht wenigen Betrieben sind sogar ständig auch andere als die eigenen Mitarbeiter vor Ort.

Online Seminar: Fremdfirmenmanagement

Es ist unverzichtbar, den Fremdfirmeneinsatz strukturiert abzuwickeln, den Informationsfluss zwischen Fremdfirma und Betrieb zu regeln und an wesentlichen Punkten verbindliche Vorgaben zu treffen.

Haufe Online Seminar: Fremdfirmenmanagement am 27.01.2017 um 9:00. Click to tweet

Das Online-Seminar Fremdfirmenmanagement am 27.01.2017 um 9:00 erläutert die nötigen rechtlichen Hintergründe und gibt einen Überblick über kritische Punkte und geeignete Organisationsstrukturen:

Sicherheitsrelevante Rechtsgrundlagen des Fremdfirmeneinsatzes,

Risikoschwerpunkte bei Fremdfirmeneinsatz,

Organisationsbeispiele und Praxishilfen.

Hier können Sie sich beim Online-Seminar Fremdfirmenmanagement anmelden.

Ihre Referentin ist Dipl.-Ing. Cornelia von Quistorp, Sicherheitsingenieurin, Jahrgang 1969. Studium der Sicherheitstechnik an der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal. Seit mehr als 20 Jahren als Arbeitsschutzberaterin im überbetrieblichen Dienst in Betrieben aller Branchen tätig, häufig im Gesundheitswesen, in Bildungseinrichtungen sowie Verwaltung und öffentlichem Dienst. Berufliche Schwerpunkte sind Organisationsberatung im Arbeitsschutz, Schulung und Unterweisung, Ergonomie, Brandschutz, Betriebliches Gesundheitsmanagement.